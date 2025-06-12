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Головна Мода Селена Гомес з'явилась із культовою зачіскою 90-х

Селена Гомес з'явилась із культовою зачіскою 90-х

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Дата публікації: 12 червня 2025 16:04
Селена Гомес зробила зачіску в стилі 90-х — знову задала тренд
Селена Гомес. Фото: Instagram/selenagomez
Ключові моменти Нова зачіска Селени Гомес викликала фурор

Відома американська співачка та акторка Селена Гомес вирішила попрощатися з класичним бобом і зробила ставку на багатошаровий варіант. Нова зачіска має дуже голлівудський вигляд, трохи з ноткою 90-х і водночас абсолютно сучасно.

Про це пише Vogue.

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Нова зачіска Селени Гомес викликала фурор

Все почалося з фото у сторіс її майстра манікюру Тома Бачика — він показував дизайн нігтів, але вся увага пішла не на руки. Волосся Селени вразило: довжина трохи нижче плечей, чітко продумані шари, кінчики ніжно загнуті всередину. Цей стиль ніби зійшов із екрана романтичної комедії — елегантний, м'який і дуже "по-дівочому".

Багатошаровий боб — це вже не просто тренд. Це повернення культової зачіски Дженніфер Еністон з фільму "Портрет досконалості" 1997 року. Тоді вона грала ділову та впевнену жінку, яка крокувала Нью-Йорком з тим самим бобом, що сьогодні прикрашає Селену. Тодішній образ Еністон — простий, але ефектний — став знаковим для кінця 90-х.

Стрижка Еністон, що багатьом полюбилась в 90-х
Еністон. Фото: Vogue

І хоча у Дженніфер обличчя скоріше прямокутне, а у Селени — кругле, нова стрижка пасує обом. Візуально вона подовжує овал обличчя, додає легкості, а ще дозволяє виглядати доглянуто без зайвих зусиль. Стиліст Селени Ренато Кампора, який відповідає за її виходи на "Оскарі" та інших червоних доріжках, створив ідеальний варіант зачіски для перехідного періоду, коли волосся ще не довге, але вже й не коротке.

Цей багатошаровий боб — не просто красива укладка, це маленький стильовий трюк, який має дорогий вигляд, але залишається практичним. Його легко вкладати, легко носити й важко не закохатися з першого погляду.

Раніше ми писали про те, яку ще модну стрижку треба спробувати цього року.

Також ми повідомляли про стрижку, яку носять жінки цього року по всьому світі.

мода знаменитості стрижки зачіски стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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