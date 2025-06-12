Селена Гомес сделала прическу в стиле 90-х - снова задала тренд

Селена Гомес появилась с культовой прической 90-х
Известная американская певица и актриса Селена Гомес решила попрощаться с классическим бобом и сделала ставку на многослойный вариант. Новая прическа выглядит очень голливудски, немного с ноткой 90-х и в то же время абсолютно современно.
Об этом пишет Vogue.
Новая прическа Селены Гомес произвела фурор
Все началось с фото в сторис ее мастера маникюра Тома Бачика — он показывал дизайн ногтей, но все внимание ушло не на руки. Волосы Селены поразили: длина чуть ниже плеч, четко продуманные слои, кончики нежно загнуты внутрь. Этот стиль будто сошел с экрана романтической комедии — элегантный, мягкий и очень "по-девичьи".
Многослойный боб — это уже не просто тренд. Это возвращение культовой прически Дженнифер Энистон из фильма "Портрет совершенства" 1997 года. Тогда она играла деловую и уверенную женщину, которая шагала по Нью-Йорку с тем самым бобом, что сегодня украшает Селену. Тогдашний образ Энистон — простой, но эффектный — стал знаковым для конца 90-х.
И хотя у Дженнифер лицо скорее прямоугольное, а у Селены — круглое, новая стрижка подходит обеим. Визуально она удлиняет овал лица, добавляет легкости, а еще позволяет выглядеть ухоженно без лишних усилий. Стилист Селены Ренато Кампора, который отвечает за ее выходы на "Оскаре" и других красных дорожках, создал идеальный вариант прически для переходного периода, когда волосы еще не длинные, но уже и не короткие.
Этот многослойный боб — не просто красивая укладка, это маленький стилевой трюк, который выглядит дорого, но остается практичным. Его легко укладывать, легко носить и трудно не влюбиться с первого взгляда.
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