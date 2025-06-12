Селена Гомес сделала прическу в стиле 90-х - снова задала тренд

Селена Гомес. Фото: Instagram/selenagomez

Известная американская певица и актриса Селена Гомес решила попрощаться с классическим бобом и сделала ставку на многослойный вариант. Новая прическа выглядит очень голливудски, немного с ноткой 90-х и в то же время абсолютно современно.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Новая прическа Селены Гомес произвела фурор

Все началось с фото в сторис ее мастера маникюра Тома Бачика — он показывал дизайн ногтей, но все внимание ушло не на руки. Волосы Селены поразили: длина чуть ниже плеч, четко продуманные слои, кончики нежно загнуты внутрь. Этот стиль будто сошел с экрана романтической комедии — элегантный, мягкий и очень "по-девичьи".

Многослойный боб — это уже не просто тренд. Это возвращение культовой прически Дженнифер Энистон из фильма "Портрет совершенства" 1997 года. Тогда она играла деловую и уверенную женщину, которая шагала по Нью-Йорку с тем самым бобом, что сегодня украшает Селену. Тогдашний образ Энистон — простой, но эффектный — стал знаковым для конца 90-х.

Энистон. Фото: Vogue

И хотя у Дженнифер лицо скорее прямоугольное, а у Селены — круглое, новая стрижка подходит обеим. Визуально она удлиняет овал лица, добавляет легкости, а еще позволяет выглядеть ухоженно без лишних усилий. Стилист Селены Ренато Кампора, который отвечает за ее выходы на "Оскаре" и других красных дорожках, создал идеальный вариант прически для переходного периода, когда волосы еще не длинные, но уже и не короткие.

Этот многослойный боб — не просто красивая укладка, это маленький стилевой трюк, который выглядит дорого, но остается практичным. Его легко укладывать, легко носить и трудно не влюбиться с первого взгляда.

Ранее мы писали о том, какую еще модную стрижку надо попробовать в этом году.

Также мы сообщали о стрижке, которую носят женщины в этом году по всему миру.