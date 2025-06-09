Ретро-стрижка, яку обожнюють у 2025 — натхненням була принцеса Діана

Принцеса Діана. Фото: скриншот відео

Це не просто зачіска — це образ, який пережив десятиліття. Стрижка боб-каре, натхненна стилем принцеси Діани, повертається на хвилі трендів і знову стає бажаною серед модниць. І це зовсім не дивно.

Про це пише Glamоur.

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У 2020-х мода навчилася переосмислювати класику. Тепер той самий боб, що колись носила леді Ді, адаптували під сучасний ритм життя. Ніяких складних укладок, ніякого перукарського клопоту — лише трохи стайлінгу або легка сушка феном, і ви вже маєте стильний вигляд.

Вдала стрижки. Фото з Instagram

В першу чергу його фішка у формі. Волосся обрізають до рівня вилиць або трохи нижче, додають шарів і головне зробити глибокий боковий проділ. Саме він надає об’єму й певної недбалості, яка має розкішний вигляд. Цей ефект ніби ви нічого не робили, а все одно маєте королівський вигляд.

За словами стилістів, ця зачіска ідеальна на літо: легка, свіжа, з ноткою благородної елегантності. Вона одночасно жіночна й сильна — як сама Діана. До того ж боб чудово відростає, не втрачаючи форми, тому підходить тим, хто не хоче щомісяця бігати до перукаря.

Стрижка, як у леді Ді. Фото з Instagram

Секрет ще й у шарах: вони відкривають обличчя й додають руху волоссю. А якщо підсушити феном шар за шаром — спочатку назад, потім уперед — вийде легкий ефект об’єму без лаку та плойки. У підсумку маємо трендову, невибагливу й стильну зачіску, яка пасує майже кожній. Якщо ви давно хотіли щось змінити у зовнішності, але не наважувались — можливо, це саме той знак.

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