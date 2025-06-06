Модне каре 2025 року — стилісти показали новий хіт

Дівчина з каре. Фото: Freepik

Цього літа в центрі уваги зовсім не каре з ідеально рівними кінцями і строгими укладками. Замість нього draped-боб: повітряна, мʼяка і стильна стрижка, яка вже підкорила TikTok та Instagram. Вона ніби створена для тих, хто хоче мати завжди вдалий вигляд.

Видання Who What Wear розповіло про це детальніше.

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Чим особлива ця стрижка

З цією зачіскою можна прокинутись, помити голову і сміливо вийти так з дому, навіть без використання фена. Адже волосся і так буде мати крутий вигляд. Саме такий ефект дає draped-боб. Це не просто варіант на літо, це маленький стильний переворот.

Стильна стрижка. Фото з Instagram

Цю зачіску можна описати як щось середнє між легендарним каре та французькою недбалою елегантністю. Вона нагадує той самий безтурботний стиль, коли все красиво, але ніби випадково. Натхненням стали "фіранкові" чубчики у стилі Сабріни Карпентер — тільки тепер із акцентом на рух, легкість і природність.

Чому draped-боб вартий уваги:

пасма підстрижені шарами, які додають обʼєму і руху;

мʼякий чубчик, який красиво обрамляє обличчя;

ефект "трошки відрослого" волосся, але продумано і зі смаком.

Це той випадок, коли зачіска має дорогий вигляд, навіть якщо ви нічого з нею не робите. Відомий стиліст Люк Хершесон (так, той самий, що стриг Кіру Найтлі) каже, що draped-боб пасує всім — незалежно від типу волосся. Для тонкого волосся — це спосіб зробити його візуально густішим. А якщо волосся, навпаки, важке, стиліст просто зробить невидимі шари, і стане легше.

І найкраще — ця стрижка має такий вигляд, ніби ви не старалися, але все одно вийшло супер. Як капсульний гардероб, тільки для волосся: практично, красиво і без зайвої метушні.

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