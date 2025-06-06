Модное каре 2025 года — стилисты показали новый хит

Девушка с каре. Фото: Freepik

Этим летом в центре внимания вовсе не каре с идеально ровными концами и строгими укладками. Вместо него draped-боб: воздушная, мягкая и стильная стрижка, которая уже покорила TikTok и Instagram. Она будто создана для тех, кто хочет выглядеть всегда удачно.

Издание Who What Wear рассказало об этом подробнее.

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Чем особенна эта стрижка

С этой прической можно проснуться, помыть голову и смело выйти так из дома, даже без использования фена. Ведь волосы и так будут выглядеть круто. Именно такой эффект дает draped-боб. Это не просто вариант на лето, это маленький стильный переворот.

Стильная стрижка. Фото из Instagram

Эту прическу можно описать как нечто среднее между легендарным каре и французской небрежной элегантностью. Она напоминает тот самый беззаботный стиль, когда все красиво, но будто случайно. Вдохновением стали "занавесочные" челки в стиле Сабрины Карпентер — только теперь с акцентом на движение, легкость и естественность.

Почему draped-боб стоит внимания:

пряди подстрижены слоями, которые добавляют объема и движения;

мягкая челка, которая красиво обрамляет лицо;

эффект "немножко отросших" волос, но продуманно и со вкусом.

Это тот случай, когда прическа выглядит дорого, даже если вы ничего с ней не делаете. Известный стилист Люк Хершесон (да, тот самый, что стриг Киру Найтли) говорит, что draped-боб подходит всем — независимо от типа волос. Для тонких волос — это способ сделать их визуально гуще. А если волосы, наоборот, тяжелые, стилист просто сделает невидимые слои, и станет легче.

И самое лучшее — эта стрижка выглядит так, будто вы не старались, но все равно получилось супер. Как капсульный гардероб, только для волос: практично, красиво и без лишней суеты.

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