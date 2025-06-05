Стрижка з фільмів 80-х, яку носять сучасні ікони моди

Дівчині роблять стрижку. Фото: Freepik

Є зачіски, які просто гарні, а є ті, що стають частиною історії. Саме так сталося з бобом, який Мішель Пфайффер носила у фільмі "Обличчя зі шрамом". Хто бачив ту сцену з прозорим ліфтом, той точно пам’ятає: зелена сукня, холодний погляд і ідеально гладке волосся, кінчики якого ледь підкручені. Стрижка, що одразу заявляє про те, що перед вами жінка, яка знає собі ціну.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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У 80-х такий образ був вершиною стилю: гламурний, трохи відсторонений, але дуже сильний. І саме боб зробив образ Ельвіри Генкок таким впізнаваним. Його створила стилістка Дженіс Д. Брендоу, яка знала, як зачіска може змінити враження про людину. Вона додала об'єму, блиску і тієї самої гладкості, яку не кожен зможе повторити вдома — навіть із усіма сучасними засобами.

Це був не просто боб. Це був стиль — продуманий до дрібниць. Поруч із блискітками, глибоким декольте, блідими губами і французьким манікюром, він працював як вишенька на торті. Усе разом — як кадр із глянцю, але в реальному житті. І зараз цей стиль повертається. Знову на подіумах, у рекламних кампаніях, у тіктоках і в салонах краси. Його вже носили Крісті Тарлінгтон, Кім Кардаш’ян, Селена Гомес. Але суть залишається тією ж: така зачіска не для всіх. Вона для тих, хто хоче мати стильний, стриманий і завжди доречний вигляд.

Мішель Пфайффер. Фото: скриншот відео

Бо боб Ельвіри — це не просто про волосся, а про відчуття власної сили і стилю. Як і сама Мішель Пфайффер тоді — ця стрижка холодна, витончена і незабутня.

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