Стрижка из фильмов 80-х, которую носят современные иконы моды

Девушке делают стрижку. Фото: Freepik

Есть прически, которые просто красивы, а есть те, что становятся частью истории. Именно так случилось с бобом, который Мишель Пфайффер носила в фильме "Лицо со шрамом". Кто видел ту сцену с прозрачным лифтом, тот точно помнит: зеленое платье, холодный взгляд и идеально гладкие волосы, кончики которых едва подкручены. Стрижка, сразу заявляющая о том, что перед вами женщина, которая знает себе цену.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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В 80-х такой образ был вершиной стиля: гламурный, немного отстраненный, но очень сильный. И именно боб сделал образ Эльвиры Хэнкок таким узнаваемым. Его создала стилист Дженис Д. Брендоу, которая знала, как прическа может изменить впечатление о человеке. Она добавила объема, блеска и той самой гладкости, которую не каждый сможет повторить дома — даже со всеми современными средствами.

Это был не просто боб. Это был стиль — продуманный до мелочей. Рядом с блестками, глубоким декольте, бледными губами и французским маникюром, он работал как вишенка на торте. Все вместе — как кадр из глянца, но в реальной жизни. И сейчас этот стиль возвращается. Снова на подиумах, в рекламных кампаниях, в тиктоках и в салонах красоты. Его уже носили Кристи Тарлингтон, Ким Кардашьян, Селена Гомес. Но суть остается той же: такая прическа не для всех. Она для тех, кто хочет выглядеть стильно, сдержанно и всегда уместно.

Мишель Пфайффер. Фото: скриншот видео

Потому что боб Эльвиры — это не просто про волосы, а про ощущение собственной силы и стиля. Как и сама Мишель Пфайффер тогда — эта стрижка холодная, утонченная и незабываемая.

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