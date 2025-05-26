Антитренди у стрижках — що більше не в моді у 2025

Дівчина з гарною стрижкою. Фото: Freepik

Після 40 років волосся починає змінюватися — може ставати тоншим, менш слухняним або втрачає блиск. І саме в цей момент зачіска стає не просто елементом стилю, а справжньою магією. Вона може зробити обличчя свіжішим, м’якшим і молодшим. Але є й інша сторона — деякі популярні стрижки здатні, навпаки, підкреслити вік. І якщо не знати про це, можна легко зробити вибір не на свою користь.

Про це пише Daily Express.

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Чубчик не завжди працює на вас

Здається, що щільний прямий чубчик — це класика, яка освіжає. Але насправді він часто привертає увагу до лоба і зони навколо очей. Якщо є мімічні зморшки, саме бахрома їх і підкреслює. Тому краще звернути увагу на легкий чубчик-шторку, який красиво обрамляє обличчя і не створює жорстких ліній. Такий варіант має природний й м’який вигляд, підходить жінкам будь-якого віку і додає легкий ефект "підтяжки".

Вдалий чубчик. Фото з Instagram

Боб без шарів

Боб середньої довжини — це зручно. Але якщо він без шарів, стрижка може мати "плоский" вигляд, наче прилипла до голови. Особливо це помітно, якщо волосся не дуже густе. У результаті замість омолодження обличчя здається втомленим. Зовсім інша історія — довгий боб з шарами. Така стрижка додає легкості, візуально підтягує риси обличчя і не старить.

Стрижка боб без шарів. Фото з Instagram

З віком краще уникати різких ліній, надто коротких зрізів і "важких" чубчиків. Вдалий вибір — це легкі шари, м’які переходи і довжина, яка підходить саме вам. Зачіска має не просто бути модною — вона має допомагати вам почуватися впевнено. І так, вона справді здатна змінити все.

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