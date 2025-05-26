Антитренди у стрижках — що більше не в моді у 2025

Застаріло і немодно — цих стрижок краще уникати
Після 40 років волосся починає змінюватися — може ставати тоншим, менш слухняним або втрачає блиск. І саме в цей момент зачіска стає не просто елементом стилю, а справжньою магією. Вона може зробити обличчя свіжішим, м’якшим і молодшим. Але є й інша сторона — деякі популярні стрижки здатні, навпаки, підкреслити вік. І якщо не знати про це, можна легко зробити вибір не на свою користь.
Про це пише Daily Express.
Стрижки, яким краще знайти альтернативу
Чубчик не завжди працює на вас
Здається, що щільний прямий чубчик — це класика, яка освіжає. Але насправді він часто привертає увагу до лоба і зони навколо очей. Якщо є мімічні зморшки, саме бахрома їх і підкреслює. Тому краще звернути увагу на легкий чубчик-шторку, який красиво обрамляє обличчя і не створює жорстких ліній. Такий варіант має природний й м’який вигляд, підходить жінкам будь-якого віку і додає легкий ефект "підтяжки".
Боб без шарів
Боб середньої довжини — це зручно. Але якщо він без шарів, стрижка може мати "плоский" вигляд, наче прилипла до голови. Особливо це помітно, якщо волосся не дуже густе. У результаті замість омолодження обличчя здається втомленим. Зовсім інша історія — довгий боб з шарами. Така стрижка додає легкості, візуально підтягує риси обличчя і не старить.
З віком краще уникати різких ліній, надто коротких зрізів і "важких" чубчиків. Вдалий вибір — це легкі шари, м’які переходи і довжина, яка підходить саме вам. Зачіска має не просто бути модною — вона має допомагати вам почуватися впевнено. І так, вона справді здатна змінити все.
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