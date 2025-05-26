Антитренды в стрижках — что больше не в моде в 2025 году

Девушка с красивой стрижкой. Фото: Freepik

После 40 лет волосы начинают меняться — могут становиться тоньше, менее послушными или теряют блеск. И именно в этот момент прическа становится не просто элементом стиля, а настоящей магией. Она может сделать лицо свежее, мягче и моложе. Но есть и другая сторона — некоторые популярные стрижки способны наоборот, подчеркнуть возраст. И если не знать об этом, можно легко сделать выбор не в свою пользу.

Об этом пишет Daily Express.

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Челка не всегда работает на вас

Кажется, что плотная прямая челка — это классика, которая освежает. Но на самом деле она часто привлекает внимание ко лбу и зоне вокруг глаз. Если есть мимические морщины, именно бахрома их и подчеркивает. Поэтому лучше обратить внимание на легкую челку-шторку, которая красиво обрамляет лицо и не создает жестких линий. Такой вариант выглядит естественно и мягко, подходит женщинам любого возраста и добавляет легкий эффект "подтяжки".

Удачная челка. Фото из Instagram

Боб без слоев

Боб средней длины — это удобно. Но если он без слоев, стрижка может выглядеть "плоской", как будто прилипла к голове. Особенно это заметно, если волосы не очень густые. В результате вместо омоложения лицо кажется уставшим. Совсем другая история — длинный боб со слоями. Такая стрижка добавляет легкости, визуально подтягивает черты лица и не старит.

Стрижка боб без слоев. Фото из Instagram

С возрастом лучше избегать резких линий, слишком коротких срезов и "тяжелых" челок. Удачный выбор — это легкие слои, мягкие переходы и длина, которая подходит именно вам. Прическа должна не просто быть модной — она должна помогать вам чувствовать себя уверенно. И да, она действительно способна изменить все.

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