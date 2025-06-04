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Головна Мода Універсальна коротка стрижка, яку цього літа обирають усі

Універсальна коротка стрижка, яку цього літа обирають усі

Ua en ru
Дата публікації: 4 червня 2025 16:04
Стрижка, яку обирають впевнені в собі жінки — ідеальна для цього літа
Дівчина показує довжину свого волосся. Фото: Freepik

Цього літа коротке волосся — це справжнє поле для стильних експериментів. Якщо класичне каре, піксі чи боб уже набридли, настав час звернути увагу на зачіску, яка має свіжий, ефектний й зовсім не банальний вигляд — стрижку британку.

Новини.LIVE розповість про цю стрижку детальніше.

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Колись ця форма була винятково чоловічою: коротко виголені скроні та потилиця й довша тім’яна зона. Але зараз усе змінилося і тепер британка чудовий має вигляд на жінках. Вона стала м’якшою, жіночнішою, більш адаптованою під будь-який образ. У жіночому варіанті довжину з боків часто залишають трішки більшу, а ось верх залишається об’ємним — саме це й додає "вау"-ефекту.

Раніше цю стрижку носили тільки чоловіки
Дівчина зробила коротку стрижку. Фото з Instagram

На перший погляд, британка трохи нагадує піксі, але з більшим об’ємом. Вона круто підходить до будь-якої форми обличчя: візуально витягує його, робить худішим, допомагає згладити гострі риси — наприклад, підборіддя чи вилиці. Ідеальний варіант для тих, хто хоче акцентувати увагу на очах, адже саме вони тут виходять на перший план. Зробіть макіяж із підкресленими очима, і вам не буде рівних.

Цю стрижку роблять в різних варіаціях
Стрижка британка. Фото з Instagram

Ще один плюс: ця зачіска не має вікових обмежень. Її обирають і молоді дівчата, які не бояться сміливих змін, і жінки, які просто хочуть освіжити образ. А головне те, що укладання не забирає багато часу. Пара рухів — і ви готові підкорювати світ.

Існує багато варіацій британки:

  • Якщо хочеться чогось ніжного — залиште трохи волосся біля скронь.
  • Якщо мрієте про драму — сміливо виголюйте боки або потилицю.
  • Якщо не хочете прощатися з чубчиком — обирайте версію з подовженим чубом. Вона прекрасно балансує обличчя з масивним чолом або гострими рисами.
Стрижку британку люблять як чоловіки, так і жінки
Жінка з розкішною стрижкою. Фото з Instagram

Особливо крутий вигляд ця стрижка має на хвилястому волоссі — додає об’єму, робить локони більш густими на вигляд і додає зачісці характеру.

Раніше ми писали про те, які стрижки втратили актуальність цього року.

Також ми повідомляли про модні скандинавські стрижки, що призначені для цього літа.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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