Стрижка, яку обирають впевнені в собі жінки — ідеальна для цього літа

Дівчина показує довжину свого волосся. Фото: Freepik

Цього літа коротке волосся — це справжнє поле для стильних експериментів. Якщо класичне каре, піксі чи боб уже набридли, настав час звернути увагу на зачіску, яка має свіжий, ефектний й зовсім не банальний вигляд — стрижку британку.

Новини.LIVE розповість про цю стрижку детальніше.

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Колись ця форма була винятково чоловічою: коротко виголені скроні та потилиця й довша тім’яна зона. Але зараз усе змінилося і тепер британка чудовий має вигляд на жінках. Вона стала м’якшою, жіночнішою, більш адаптованою під будь-який образ. У жіночому варіанті довжину з боків часто залишають трішки більшу, а ось верх залишається об’ємним — саме це й додає "вау"-ефекту.

Дівчина зробила коротку стрижку. Фото з Instagram

На перший погляд, британка трохи нагадує піксі, але з більшим об’ємом. Вона круто підходить до будь-якої форми обличчя: візуально витягує його, робить худішим, допомагає згладити гострі риси — наприклад, підборіддя чи вилиці. Ідеальний варіант для тих, хто хоче акцентувати увагу на очах, адже саме вони тут виходять на перший план. Зробіть макіяж із підкресленими очима, і вам не буде рівних.

Стрижка британка. Фото з Instagram

Ще один плюс: ця зачіска не має вікових обмежень. Її обирають і молоді дівчата, які не бояться сміливих змін, і жінки, які просто хочуть освіжити образ. А головне те, що укладання не забирає багато часу. Пара рухів — і ви готові підкорювати світ.

Існує багато варіацій британки:

Якщо хочеться чогось ніжного — залиште трохи волосся біля скронь.

Якщо мрієте про драму — сміливо виголюйте боки або потилицю.

Якщо не хочете прощатися з чубчиком — обирайте версію з подовженим чубом. Вона прекрасно балансує обличчя з масивним чолом або гострими рисами.

Жінка з розкішною стрижкою. Фото з Instagram

Особливо крутий вигляд ця стрижка має на хвилястому волоссі — додає об’єму, робить локони більш густими на вигляд і додає зачісці характеру.

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