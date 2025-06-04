Стрижка, которую выбирают уверенные в себе женщины — идеальна для этого лета

Универсальная короткая стрижка, которую этим летом выбирают все
Этим летом короткие волосы — это настоящее поле для стильных экспериментов. Если классическое каре, пикси или боб уже надоели, пришло время обратить внимание на прическу, которая выглядит свежо, эффектно и совсем не банально — стрижку британку.
Новини.LIVE расскажет об этой стрижке подробнее.
Стрижка, что вернулась из прошлого
Когда-то эта форма была исключительно мужской: коротко выбритые виски и затылок и более длинная теменная зона. Но сейчас все изменилось и теперь британка отлично смотрится на женщинах. Она стала мягче, женственнее, более адаптированной под любой образ. В женском варианте длину по бокам часто оставляют немного больше, а вот верх остается объемным — именно это и добавляет "вау"-эффекта.
На первый взгляд, британка немного напоминает пикси, но с большим объемом. Она круто подходит к любой форме лица: визуально вытягивает его, делает худее, помогает сгладить острые черты — например, подбородок или скулы. Идеальный вариант для тех, кто хочет акцентировать внимание на глазах, ведь именно они здесь выходят на первый план. Сделайте макияж с подчеркнутыми глазами и вам не будет равных.
Еще один плюс: эта прическа не имеет возрастных ограничений. Ее выбирают и молодые девушки, которые не боятся смелых перемен, и женщины, которые просто хотят освежить образ. А главное то, что укладка не отнимает много времени. Пара движений и вы готовы покорять мир.
Существует много вариаций британки:
- Если хочется чего-то нежного — оставьте немного волос у висков.
- Если мечтаете о драме — смело выбривайте бока или затылок.
- Если не хотите прощаться с челкой — выбирайте версию с удлиненной челкой. Она прекрасно балансирует лицо с массивным лбом или острыми чертами.
Особенно круто эта стрижка смотрится на волнистых волосах — добавляет объема, делает локоны более густыми на вид и добавляет прическе характера.
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