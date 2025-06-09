Ретро-стрижка, которую обожают в 2025 — вдохновением была принцесса Диана

Принцесса Диана. Фото: скриншот видео

Это не просто прическа — это образ, который пережил десятилетия. Стрижка боб-каре, вдохновленная стилем принцессы Дианы, возвращается на волне трендов и снова становится желанной среди модниц. И это совсем не удивительно.

Об этом пишет Glamоur.

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В 2020-х мода научилась переосмысливать классику. Теперь тот самый боб, который когда-то носила леди Ди, адаптировали под современный ритм жизни. Никаких сложных укладок, никаких парикмахерских хлопот — всего лишь немного стайлинга или легкая сушка феном, и вы уже выглядите стильно.

Удачные стрижки. Фото из Instagram

В первую очередь его фишка в форме. Волосы обрезают до уровня скул или чуть ниже, добавляют слоев и главное сделать глубокий боковой пробор. Именно он придает объем и некую небрежность, которая выглядит роскошно. Этот эффект будто вы ничего не делали, а все равно выглядите по-королевски.

По словам стилистов, эта прическа идеальна на лето: легкая, свежая, с ноткой благородной элегантности. Она одновременно женственная и сильная — как сама Диана. К тому же боб отлично отрастает, не теряя формы, поэтому подходит тем, кто не хочет каждый месяц бегать к парикмахеру.

Стрижка, как у леди Ди. Фото из Instagram

Секрет еще и в слоях: они открывают лицо и добавляют движения волосам. А если подсушить феном слой за слоем — сначала назад, потом вперед — получится легкий эффект объема без лака и плойки. В итоге имеем трендовую, неприхотливую и стильную прическу, которая подходит почти каждой. Если вы давно хотели что-то изменить во внешности, но не решались — возможно, это именно тот знак.

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