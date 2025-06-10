Стрижка, яка вже стала вірусною — дуже ефектна і омолоджує

Майстер по зачісках. Фото: Freepik

У 2025 році в моду впевнено увійшла нова стрижка, яку вже називають найкращою альтернативою класичним шарам. Її обожнюють стилісти, а жінки після 40 просто закохуються у неї з першого погляду. І недарма, адже ця зачіска робить волосся легким, обʼємним, і, що найприємніше, візуально віднімає років 10.

Про це пише ТСН.

Реклама

Читайте також:

Мова про так звану діамантову стрижку — техніку, яка має сучасний вигляд, підкреслює риси обличчя і додає елегантності. Її суть у чітких лініях та об’ємних пасмах, які, немов грані коштовного каменю, переливаються під світлом. Волосся підстригають по діагоналі або зигзагом — не абияк, а за логікою, яка створює гармонію й динаміку. У результаті жодної "соломи", лише природна пишність і форма.

Ще один секрет — суха техніка стрижки. Майстер не зволожує волосся, а працює з ним таким, яким воно є в житті. Саме так можна точно бачити, як локони лягають, куди відходить об’єм, і як виглядає лінія обличчя. Засновником цієї техніки вважається британський стиліст Майкл Ван Кларк, і саме його підхід зробив революцію у світі зачісок.

Чим особлива діамантова стрижка

Вона робить контури обличчя чіткішими та маскує зморшки на лобі та зоні навколо очей. Окрім цього, ця стрижка створює природну форму і надовго, без складного укладання, а також додає густоти навіть тонкому волоссю.

Діамантова стрижка. Фото з Instagram

Це не просто тренд — це спосіб відчути себе впевнено і красиво без щоденних зусиль. Стрижка "діамант" для тих, хто хоче виглядати молодо, але не готовий витрачати години перед дзеркалом. Вона підлаштовується під ваше обличчя, підкреслює вашу унікальність і точно не залишає байдужою.

Раніше ми писали про легендарну стрижку з 80-х, яка знову повернулась в тренди.

Також ми повідомляли, що ретро-стрижка в стилі принцеси Діана знову в моді.