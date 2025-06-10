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Главная Мода Стрижка, которую выбирают женщины по всему миру в 2025 году

Стрижка, которую выбирают женщины по всему миру в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 16:04
Стрижка, которая уже стала вирусной - очень эффектная и омолаживающая
Мастер по прическам. Фото: Freepik

В 2025 году в моду уверенно вошла новая стрижка, которую уже называют лучшей альтернативой классическим слоям. Ее обожают стилисты, а женщины после 40 просто влюбляются в нее с первого взгляда. И не зря, ведь эта прическа делает волосы легкими, объемными, и, что самое приятное, визуально отнимает лет 10.

Об этом пишет ТСН.

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Речь о так называемой бриллиантовой стрижке — технике, которая имеет современный вид, подчеркивает черты лица и добавляет элегантности. Ее суть в четких линиях и объемных прядях, которые, словно грани драгоценного камня, переливаются под светом. Волосы подстригают по диагонали или зигзагом — не как попало, а по логике, которая создает гармонию и динамику. В результате никакой "соломы", только естественная пышность и форма.

Еще один секрет — сухая техника стрижки. Мастер не увлажняет волосы, а работает с ними такими, какие они есть в жизни. Именно так можно точно видеть, как локоны ложатся, куда отходит объем, и как выглядит линия лица. Основателем этой техники считается британский стилист Майкл Ван Кларк, и именно его подход произвел революцию в мире причесок.

Чем особенна бриллиантовая стрижка

Она делает контуры лица более четкими и маскирует морщины на лбу и зоне вокруг глаз. Кроме этого, эта стрижка создает естественную форму и надолго, без сложной укладки, а также добавляет густоты даже тонким волосам.

Попит на діамантову стрижку зростає
Бриллиантовая стрижка. Фото из Instagram

Это не просто тренд — это способ почувствовать себя уверенно и красиво без ежедневных усилий. Стрижка "бриллиант" для тех, кто хочет выглядеть молодо, но не готов тратить часы перед зеркалом. Она подстраивается под ваше лицо, подчеркивает вашу уникальность и точно не оставляет равнодушной.

Ранее мы писали о легендарной стрижке из 80-х, которая снова вернулась в тренды.

Также мы сообщали, что ретро-стрижка в стиле принцессы Диана снова в моде.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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