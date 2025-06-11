Стрижка, що творить справжні дива — італійський боб 2025

Боб по-італійськи — модна стрижка, яку варто спробувати
Літо 2025 точно знає, чого хоче і це простота, яка має дорогий вигляд. Ніяких складних укладок, кілограмів засобів для волосся і зайвого пафосу. В моді зараз італійське каре. Це не чергова версія класичного бобу, а щось зовсім інше. Стрижка, яка має стриманий, але при цьому дуже ефектний вигляд. Злегка ретро, дуже точна у формах, і при цьому ніби каже: "Я прокинулась така".
Видання Byrdie розповіло про цю стрижку більше.
Як повторити цю стрижку у 2025 році
Суть цієї зачіски в лініях. Рівний зріз по довжині від підборіддя до плечей, без шарів і філірування. Кінчики трохи пом’якшені, але без зайвої легкості — навпаки, тут важлива щільність. Волосся не повинно мати ріденький чи надто легкий вигляд. Уся краса у вазі й формі. Це як хороше пальто: просте, але сидить бездоганно.
Стилист Лео Іск’єрдо каже, що ця стрижка підкреслює шию, виділяє риси обличчя і робить образ свіжим, елегантним — без зайвих зусиль. І справді: навіть без укладки воно має зібраний вигляд, бо в основі правильний крій.
Як пояснити майстру, чого ви хочете
Попросіть каре до плечей або трохи вище, з рівним, важким зрізом. Нехай не проріджує кінці — саме ця "вага" робить стрижку стильною. Якщо хочеться трохи руху, то можна додати майже невидимі легкі шари, але не більше. Ніякої "повітряної текстури" — все має бути чітко, лаконічно і дорого.
Раніше ми писали про те, яку стрижку найчастіше обирають жінки цього року.
Також ми повідомляли про стрижку, як у принцеси Діани, що неочікувано стала хітом цього року.
Читайте Новини.LIVE!