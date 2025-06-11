Стрижка, що творить справжні дива — італійський боб 2025

Стрижка. Фото: Freepik

Літо 2025 точно знає, чого хоче і це простота, яка має дорогий вигляд. Ніяких складних укладок, кілограмів засобів для волосся і зайвого пафосу. В моді зараз італійське каре. Це не чергова версія класичного бобу, а щось зовсім інше. Стрижка, яка має стриманий, але при цьому дуже ефектний вигляд. Злегка ретро, дуже точна у формах, і при цьому ніби каже: "Я прокинулась така".

Видання Byrdie розповіло про цю стрижку більше.

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Суть цієї зачіски в лініях. Рівний зріз по довжині від підборіддя до плечей, без шарів і філірування. Кінчики трохи пом’якшені, але без зайвої легкості — навпаки, тут важлива щільність. Волосся не повинно мати ріденький чи надто легкий вигляд. Уся краса у вазі й формі. Це як хороше пальто: просте, але сидить бездоганно.

Італійський боб. Фото з Instagram

Стилист Лео Іск’єрдо каже, що ця стрижка підкреслює шию, виділяє риси обличчя і робить образ свіжим, елегантним — без зайвих зусиль. І справді: навіть без укладки воно має зібраний вигляд, бо в основі правильний крій.

Як пояснити майстру, чого ви хочете

Попросіть каре до плечей або трохи вище, з рівним, важким зрізом. Нехай не проріджує кінці — саме ця "вага" робить стрижку стильною. Якщо хочеться трохи руху, то можна додати майже невидимі легкі шари, але не більше. Ніякої "повітряної текстури" — все має бути чітко, лаконічно і дорого.

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