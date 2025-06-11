Стрижка, творящая настоящие чудеса — итальянский боб 2025

Стрижка. Фото: Freepik

Лето 2025 точно знает, чего хочет и это простота, которая выглядит дорого. Никаких сложных укладок, килограммов средств для волос и лишнего пафоса. В моде сейчас итальянское каре. Это не очередная версия классического боба, а что-то совсем другое. Стрижка, которая выглядит сдержанно, но при этом очень эффектно. Слегка ретро, очень точная в формах, и при этом будто говорит: "Я проснулась такая".

Издание Byrdie рассказало об этой стрижке больше.

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Суть этой прически в линиях. Ровный срез по длине от подбородка до плеч, без слоев и филировки. Кончики немного смягчены, но без излишней легкости — наоборот, здесь важна плотность. Волосы не должны выглядеть жиденькими или слишком легкими. Вся красота в весе и форме. Это как хорошее пальто: простое, но сидит безупречно.

Итальянский боб. Фото из Instagram

Стилист Лео Искьердо говорит, что эта стрижка подчеркивает шею, выделяет черты лица и делает образ свежим, элегантным — без лишних усилий. И действительно: даже без укладки оно выглядит собранным, потому что в основе правильный крой.

Как объяснить мастеру, чего вы хотите

Попросите каре до плеч или чуть выше, с ровным, тяжелым срезом. Пусть не прореживает концы — именно этот "вес" делает стрижку стильной. Если хочется немного движения, то можно добавить почти невидимые легкие слои, но не более. Никакой "воздушной текстуры" — все должно быть четко, лаконично и дорого.

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