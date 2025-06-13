Модна стрижка Дженніфер Лоуренс у стилі бохо — тренд цього літа

Дженніфер Лоуренс. Фото: скриншот відео

Це саме той випадок, коли одна стрижка змінює все — настрій, зовнішній вигляд і навіть впевненість у собі. Дженніфер Лоуренс продемонструвала новий стиль — легкий, природний і дуже "влучний". У стрічці "Помри, моя любове", де вона з’явилась поруч із Робертом Паттінсоном, її гру вже встигли назвати однією з найкращих. Але цього разу всі заговорили не тільки про фільм.

Про це пише Vogue.

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Замість звичних укладок акторка показала оновлений образ: довге волосся до грудей, плавне градуювання, легкий об’єм і чубчик, який м’яко розходиться по обличчю. Може здатися, що ніяких зусиль для такої зачіски докладати не потрібно, але насправді тут усе продумано до дрібниць.

Ця стрижка справжня знахідка для тих, хто не готовий до радикальних змін, але хоче чогось нового. Вона не вимагає щоденних укладок або тонни засобів. Ідея проста: створити ефект живого волосся, яке рухається з кожним кроком, але при цьому має охайний вигляд.

Секрет у правильному чубчику. Довгий, розділений посередині, він не тільки освіжає обличчя, а й робить риси м’якшими. Такі деталі підходять багатьом, незалежно від форми обличчя. Стиліст Мігель Блінг пояснює, що це ідеальний варіант для тих, хто хоче зміни, але боїться втратити довжину. Ще й чудово витягує обличчя, створюючи більш витончений силует.

Щоб укласти цю стрижку, знадобиться лише фен-щітка, трохи часу і правильний напрям — ось і вся формула. А якщо хочеться ефекту "щойно з салону" — просто закрутіть чубчик на бігуді, поки робите макіяж. Перед виходом зніміть і готово. Об’єм, форма і легкий бохо-настрій вам забезпечені.

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