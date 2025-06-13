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Главная Мода Дженнифер Лоуренс показала модную стрижку — кому она подойдет

Дженнифер Лоуренс показала модную стрижку — кому она подойдет

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Дата публикации 13 июня 2025 16:01
Модная стрижка Дженнифер Лоуренс в стиле бохо — тренд этого лета
Дженнифер Лоуренс. Фото: скриншот видео
Ключові моменти Дженнифер Лоуренс удивила новой прической

Это именно тот случай, когда одна стрижка меняет все — настроение, внешний вид и даже уверенность в себе. Дженнифер Лоуренс продемонстрировала новый стиль — легкий, естественный и очень "точный". В ленте "Умри, моя любовь", где она появилась рядом с Робертом Паттинсоном, ее игру уже успели назвать одной из лучших. Но на этот раз все заговорили не только о фильме.

Об этом пишет Vogue.

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Дженнифер Лоуренс удивила новой прической

Вместо привычных укладок актриса показала обновленный образ: длинные волосы до груди, плавная градуировка, легкий объем и челка, которая мягко расходится по лицу. Может показаться, что никаких усилий для такой прически прилагать не нужно, но на самом деле здесь все продумано до мелочей.

Эта стрижка настоящая находка для тех, кто не готов к радикальным изменениям, но хочет чего-то нового. Она не требует ежедневных укладок или тонны средств. Идея проста: создать эффект живых волос, которые двигаются с каждым шагом, но при этом выглядят опрятно.

Секрет в правильной челке. Длинная, разделенная посередине, она не только освежает лицо, но и делает черты более мягкими. Такие детали подходят многим, независимо от формы лица. Стилист Мигель Блинг объясняет, что это идеальный вариант для тех, кто хочет перемен, но боится потерять длину. Еще и отлично вытягивает лицо, создавая более изящный силуэт.

Чтобы уложить эту стрижку, понадобится лишь фен-щетка, немного времени и правильное направление — вот и вся формула. А если хочется эффекта "только что из салона" — просто закрутите челку на бигуди, пока делаете макияж. Перед выходом снимите и готово. Объем, форма и легкое бохо-настроение вам обеспечены.

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мода знаменитости стрижки Дженнифер Лоуренс стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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