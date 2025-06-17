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Головна Мода Універсальна стрижка для усіх — справжня знахідка у 2025 році

Універсальна стрижка для усіх — справжня знахідка у 2025 році

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 16:04
Стрижка, яку обирають жінки від 20 до 60 — в чому її головні переваги
Дівчина з гарною укладкою. Фото: Freepik
Ключові моменти Чому каскад — це любов з першого погляду

В тренді роками тримається стрижка каскад — це коли волосся ніби лягає хвилями, шар за шаром. Вона давно вже улюблениця багатьох жінок, але перед тим як бігти до майстра, варто розкласти все по поличках: що в ній дійсно зручно, а де можуть бути підводні камені.

Новини.LIVE розповість про плюси і мінуси найпопулярнішої стрижки.

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Чому каскад — це любов з першого погляду

Об’єм без пінки та фену

Якщо ваше волосся тонке, а зачіска завжди здається трохи "плоскою", каскад може стати справжнім рятівником. Шари створюють враження густоти, навіть якщо її у вас від природи небагато.

Один стиль — багато образів

Сьогодні хочеться легких хвиль, завтра — прямого волосся, а післязавтра — трохи недбалих кучерів? Каскад легко адаптується під будь-який настрій і нагоду.

Легко вкладати вранці

Укласти таку стрижку часто простіше, ніж здається. Навіть без особливих засобів чи інструментів вона має природний й акуратний вигляд. Особливо це зручно для тих, хто не звик витрачати пів життя перед дзеркалом.

Стрижка, що легко вкладається і завжди має стильний вигляд
Стрижка каскад. Фото з Instagram

Чому каскад не для усіх

Якщо волосся дуже кучеряве або, навпаки, занадто густе — каскад може не "сісти" красиво. І замість стильного вигляду отримаєте щось зовсім не те, що хотіли. Також варто звернути увагу на те, що відростає волосся не дуже гарно. З часом форма "розповзається", і зачіска втрачає свій ефект.

Щоб підтримувати стиль, доведеться регулярно підстригати кінчики, а це — і час, і гроші. Майстер теж має значення. Це не та стрижка, яку може зробити будь-хто. Якщо руки в перукаря "не з того місця" — замість грайливих шарів можна вийти з салону з нерівними пасмами.

До зміни стрижок варто віднестися серйозно
Стильна стрижка на усі часи. Фото з Instagram

В цілому, каскад — це круто, якщо знайти свого майстра і знати, що саме хочеш. Він справді може освіжити образ і зробити волосся більш "живим". Але не варто гнатися за трендом, якщо тип волосся чи спосіб життя з ним не дружить. Зачіска має підкреслювати вашу індивідуальність, а не додавати зайвого головного болю.

Раніше ми писали про стрижки з 90-х, що знову повернуться в моду.

Також ми повідомляли, що модну стрижку в стилі бохо продемонструвала Дженніфер Лоуренс.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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