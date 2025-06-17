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Главная Мода Универсальная стрижка для всех — настоящая находка в 2025 году

Универсальная стрижка для всех — настоящая находка в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 16:04
Стрижка, которую выбирают женщины от 20 до 60 — в чем ее главные преимущества
Девушка с красивой укладкой. Фото: Freepik
Ключові моменти Почему каскад — это любовь с первого взгляда

В тренде годами держится стрижка каскад — это когда волосы будто ложатся волнами, слой за слоем. Она давно уже любимица многих женщин, но перед тем как бежать к мастеру, стоит разложить все по полочкам: что в ней действительно удобно, а где могут быть подводные камни.

Новини.LIVE расскажет о плюсах и минусах самой популярной стрижки.

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Почему каскад — это любовь с первого взгляда

Объем без пенки и фена

Если ваши волосы тонкие, а прическа всегда кажется немного "плоской", каскад может стать настоящим спасителем. Слои создают впечатление густоты, даже если ее у вас от природы немного.

Один стиль — много образов

Сегодня хочется легких волн, завтра — прямых волос, а послезавтра — немного небрежных кудрей? Каскад легко адаптируется под любое настроение и случай.

Легко укладывать по утрам

Уложить такую стрижку часто проще, чем кажется. Даже без особых средств или инструментов она выглядит естественно и аккуратно. Особенно это удобно для тех, кто не привык тратить полжизни перед зеркалом.

Стрижка, що легко вкладається і завжди має стильний вигляд
Стрижка каскад. Фото из Instagram

Почему каскад не для всех

Если волосы очень вьющиеся или, наоборот, слишком густые — каскад может не "сесть" красиво. И вместо стильного вида получите что-то совсем не то, что хотели. Также стоит обратить внимание на то, что отрастают волосы не очень красиво. Со временем форма "расползается", и прическа теряет свой эффект.

Чтобы поддерживать стиль, придется регулярно подстригать кончики, а это — и время, и деньги. Мастер тоже имеет значение. Это не та стрижка, которую может сделать любой желающий. Если руки у парикмахера "не из того места" — вместо игривых слоев можно выйти из салона с неровными прядями.

До зміни стрижок варто віднестися серйозно
Стильная стрижка на все времена. Фото из Instagram

В целом, каскад — это круто, если найти своего мастера и знать, что именно хочешь. Он действительно может освежить образ и сделать волосы более "живыми". Но не стоит гнаться за трендом, если тип волос или образ жизни с ним не дружит. Прическа должна подчеркивать вашу индивидуальность, а не добавлять лишней головной боли.

Ранее мы писали о стрижках из 90-х, которые снова вернутся в моду.

Также мы сообщали, что модную стрижку в стиле бохо продемонстрировала Дженнифер Лоуренс.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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