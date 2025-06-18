Стрижка боб, которая приковывает взгляды — идеи для укладки в 2025 году

Короткая стрижка. Фото: Freepik

Стрижка боб — как любимая базовая вещь в шкафу. Она всегда с тобой, но каждый раз может выглядеть по-другому. И именно в этом ее сила. В 2025-м боб снова на волне популярности. И этим летом он особенно хорош с модными укладками, которые легко повторить дома.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, как сделать свою прическу интереснее.

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Идеи, подходящие и для прямых, и для волнистых волос. И неважно, у вас blunt bob до подбородка, или легкий многослойный вариант с челкой — каждая из этих укладок вдохнет новую жизнь в знакомую стрижку.

Трендовые идеи укладки для стрижки боб

Bouncy Bob

Живой, упругий, с объемом у корней — именно такой боб сейчас на пике. Его делают с помощью большой круглой щетки и фена или стайлера с эффектом воздушной сушки. Такая укладка будет выглядеть дорого и одновременно легко — как будто вы только вышли из салона.

Мокрый эффект

Это самый быстрый способ выглядеть стильно. Просто нанесите немного геля или крема для эффекта влажных волос, расчешите пальцами и готово. Такая укладка подходит и под джинсы, и под вечернее платье. Больше всего подходит женщинам с острыми чертами лица и крупными серьгами.

Мокрый эффект на волосах. Фото из Instagram

Dutch Braids

Коса, заплетенная с двух сторон, добавляет дерзости и свежести. Особенно если вы носите удлиненный боб или стрижку с разделением на пробор. Выглядит дерзко, но женственно. Идеальный вариант на дни, когда хочется убрать волосы от лица.

Зажим-"крабик"

Стрижка боб идеально сочетается с небрежно закрепленными волосами на затылке. Просто слегка подкрутите кончики и зафиксируйте объем сверху. Работает всегда, даже когда совсем нет времени. И добавляет образу той расслабленной эстетики, которую все так любят в 2025-м.

Собранные волосы. Фото из Instagram

Flippy Bob

Джиджи Хадид уже показала всем, как это должно выглядеть. Кончики вывернуты наружу, пробор ровный, а сам образ с налетом 60-х.

Джиджи Хадид. Фото из Instagram

Для укладки понадобится только фен с насадкой-расческой. Очень легкая в исполнении укладка, но максимально эффектная.

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