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Лучшие идеи для укладки стрижки боб, которые стоит попробовать

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 16:01
Стрижка боб, которая приковывает взгляды — идеи для укладки в 2025 году
Короткая стрижка. Фото: Freepik
Ключові моменти Трендовые идеи укладки для стрижки боб

Стрижка боб — как любимая базовая вещь в шкафу. Она всегда с тобой, но каждый раз может выглядеть по-другому. И именно в этом ее сила. В 2025-м боб снова на волне популярности. И этим летом он особенно хорош с модными укладками, которые легко повторить дома.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, как сделать свою прическу интереснее.

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Идеи, подходящие и для прямых, и для волнистых волос. И неважно, у вас blunt bob до подбородка, или легкий многослойный вариант с челкой — каждая из этих укладок вдохнет новую жизнь в знакомую стрижку.

Трендовые идеи укладки для стрижки боб

Bouncy Bob

Живой, упругий, с объемом у корней — именно такой боб сейчас на пике. Его делают с помощью большой круглой щетки и фена или стайлера с эффектом воздушной сушки. Такая укладка будет выглядеть дорого и одновременно легко — как будто вы только вышли из салона.

Мокрый эффект

Это самый быстрый способ выглядеть стильно. Просто нанесите немного геля или крема для эффекта влажных волос, расчешите пальцами и готово. Такая укладка подходит и под джинсы, и под вечернее платье. Больше всего подходит женщинам с острыми чертами лица и крупными серьгами.

Ефект мокрого волосся набирає популярності
Мокрый эффект на волосах. Фото из Instagram

Dutch Braids

Коса, заплетенная с двух сторон, добавляет дерзости и свежести. Особенно если вы носите удлиненный боб или стрижку с разделением на пробор. Выглядит дерзко, но женственно. Идеальный вариант на дни, когда хочется убрать волосы от лица.

Зажим-"крабик"

Стрижка боб идеально сочетается с небрежно закрепленными волосами на затылке. Просто слегка подкрутите кончики и зафиксируйте объем сверху. Работает всегда, даже когда совсем нет времени. И добавляет образу той расслабленной эстетики, которую все так любят в 2025-м.

Крабик на літо - ідеальне рішення
Собранные волосы. Фото из Instagram

Flippy Bob

Джиджи Хадид уже показала всем, как это должно выглядеть. Кончики вывернуты наружу, пробор ровный, а сам образ с налетом 60-х.

Укладка бобу, що має стильний вигляд
Джиджи Хадид. Фото из Instagram

Для укладки понадобится только фен с насадкой-расческой. Очень легкая в исполнении укладка, но максимально эффектная.

Ранее мы писали о том, какая стрижка является самой универсальной и стильной в этом году.

Также мы сообщали о стрижках из 90-х, которые достойны внимания и в 2025 году тоже.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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