П'ять модних серіалів цього літа — їх будуть дивитись усі

Чоловік та жінка тримають в руках попкорн. Фото: Freepik

Цього літа відбудуться прем'єри кількох серіалів, на які чекають всі. Від третього сезону "І просто так" до продовження "Венздей" — ці стрічки точно стануть мегапопулярними. Вони привернуть увагу глядачів не тільки сюжетами, а й костюмами, які відіграють особливу роль.

Про це пише Vogue UA.

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Модні серіали цього літа

"І просто так" (29 травня)

Третій сезон серіалу почне виходити ще на весні, але затягнеться аж до середини серпня. "І просто так" — це кіно про кохання, жіночу дружбу та стиль. Рожеві блискітки у поєднанні з шотландською клітинкою й оксамитом та ефектні, але непрактичні модні образи. Нові кадри з третього сезону вже приголомшують естетикою.

"Буканьєри" (18 червня)

Другий сезон серіалу "Буканьєри" буде таким само красивим та стильним, як перший. Розкішні бальні сукні та пишні зачіски — естетам буде за що зачепитись оком. Героїні серіалу тепер змушені подорослішати та борються за те, аби консервативне суспільство нарешті почуло їх.

"Позолочене століття" (22 червня)

Цей сезон історичної драми розповідає про епоху бурхливого розквіту Нью-Йорку у 1880-х роках. Капелюхи з пір'ям, діаманти та мереживні речі — кадри будуть чарівними. "Позолочене століття" покаже альянси, розбіжності та любовні драми всередині заможного нью-йоркського класу.

"Ми були брехунами" (24 червня)

Ця екранізація популярного однойменного молодіжного роману розповідає про таємниці заможної родини, яка живе на приватному острові. "Золота" молодь живе своє найкраще життя, аж поки не трапляється нещасний випадок. Герої вбрані у розкішні шовкові сукні й костюми, а пейзажі острова посеред океану не залишать байдужими нікого.

"Венздей" (8 серпня)

Майже три роки тому вийшов перший сезон цього серіалу, який підкорив серця мільйонів глядачів загадковістю, цікавим сюжетом та естетикою. Нарешті Венздей Аддамс знову повертається до школи Невермор.

Ці серіали точно приваблять тих, хто любить не тільки цікавий сюжет, а й красиву картинку. Вони будуть наймоднішими цього літа й точно потраплять у топи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які серіали шукають справжні естети. Вони заворожують своєю картинкою.

Також ми розповідали про те, які кримінальні серіали набирають популярність. Вони триматимуть увагу до кінця.