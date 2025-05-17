Пять модных сериалов этого лета — их будут смотреть все

Мужчина и женщина держат в руках попкорн. Фото: Freepik

Этим летом состоятся премьеры нескольких сериалов, которых ждут все. От третьего сезона "И просто так" до продолжения "Венздей" — эти ленты точно станут мегапопулярными. Они привлекут внимание зрителей не только сюжетами, но и костюмами, которые играют особую роль.

Об этом пишет Vogue UA.

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Модные сериалы этого лета

"И просто так" (29 мая)

Третий сезон сериала начнет выходить еще весной, но затянется аж до середины августа. "И просто так" — это кино о любви, женской дружбе и стиле. Розовые блестки в сочетании с шотландской клеткой и эффектные, но непрактичные модные образы. Новые кадры из третьего сезона уже поражают эстетикой.

"Буканьеры" (18 июня)

Второй сезон сериала "Буканьеры" будет таким же красивым и стильным, как первый. Роскошные бальные платья и пышные прически — эстетам будет за что зацепиться глазом. Героини сериала теперь вынуждены повзрослеть и борются за то, чтобы консервативное общество наконец услышало их.

"Позолоченный век" (22 июня)

Этот сезон исторической драмы рассказывает об эпохе бурного расцвета Нью-Йорка в 1880-х годах. Шляпы с перьями, бриллианты и кружевные вещи — кадры будут волшебными. "Позолоченный век" покажет альянсы, разногласия и любовные драмы внутри богатого нью-йоркского класса.

"Мы были лжецами" (24 июня)

Эта экранизация популярного одноименного молодежного романа рассказывает о тайнах состоятельной семьи, которая живет на частном острове. "Золотая" молодежь живет свою лучшую жизнь до несчастного случая. Герои одеты в роскошные шелковые платья и костюмы, а пейзажи острова посреди океана не оставят равнодушными никого.

"Уэнздей" (8 августа)

Почти три года назад вышел первый сезон этого сериала, который покорил сердца миллионов зрителей загадочностью, интересным сюжетом и эстетикой. Наконец Уэнздей Аддамс снова возвращается в школу Невермор.

Эти сериалы точно привлекут тех, кто любит не только интересный сюжет, но и красивую картинку. Они будут самыми модными этим летом и точно попадут в топы.

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