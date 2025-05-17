Пять модных сериалов этого лета — их будут смотреть все

Долгожданные премьеры — самые модные сериалы этого лета
Этим летом состоятся премьеры нескольких сериалов, которых ждут все. От третьего сезона "И просто так" до продолжения "Венздей" — эти ленты точно станут мегапопулярными. Они привлекут внимание зрителей не только сюжетами, но и костюмами, которые играют особую роль.
Об этом пишет Vogue UA.
Модные сериалы этого лета
"И просто так" (29 мая)
Третий сезон сериала начнет выходить еще весной, но затянется аж до середины августа. "И просто так" — это кино о любви, женской дружбе и стиле. Розовые блестки в сочетании с шотландской клеткой и эффектные, но непрактичные модные образы. Новые кадры из третьего сезона уже поражают эстетикой.
"Буканьеры" (18 июня)
Второй сезон сериала "Буканьеры" будет таким же красивым и стильным, как первый. Роскошные бальные платья и пышные прически — эстетам будет за что зацепиться глазом. Героини сериала теперь вынуждены повзрослеть и борются за то, чтобы консервативное общество наконец услышало их.
"Позолоченный век" (22 июня)
Этот сезон исторической драмы рассказывает об эпохе бурного расцвета Нью-Йорка в 1880-х годах. Шляпы с перьями, бриллианты и кружевные вещи — кадры будут волшебными. "Позолоченный век" покажет альянсы, разногласия и любовные драмы внутри богатого нью-йоркского класса.
"Мы были лжецами" (24 июня)
Эта экранизация популярного одноименного молодежного романа рассказывает о тайнах состоятельной семьи, которая живет на частном острове. "Золотая" молодежь живет свою лучшую жизнь до несчастного случая. Герои одеты в роскошные шелковые платья и костюмы, а пейзажи острова посреди океана не оставят равнодушными никого.
"Уэнздей" (8 августа)
Почти три года назад вышел первый сезон этого сериала, который покорил сердца миллионов зрителей загадочностью, интересным сюжетом и эстетикой. Наконец Уэнздей Аддамс снова возвращается в школу Невермор.
Эти сериалы точно привлекут тех, кто любит не только интересный сюжет, но и красивую картинку. Они будут самыми модными этим летом и точно попадут в топы.
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