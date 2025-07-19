Популярные сериалы, в которых снимались украинцы — подборка лучших лент

Три топовых сериала с участием украинцев — любимцы миллионов
Украинские актеры уже давно стали известными за рубежом. Они снимаются в фильмах и сериалах, которые становятся любимцами многих. Эти ленты стали трендовыми и долгое время не теряют актуальности.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Три трендовые сериалы с украинцами
"Корона"
В этом легендарном сериале появилась украинская певица и актриса Мишель Андраде. Она исполнила роль горничной на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда. Этот сериал, рассказывающий о жизни королевы Елизаветы II, полюбился многим.
"Один день"
В этом сериале от Netflix роль работницы кафе сыграла украинская актриса Елизавета Цилык. Она полюбилась многим. "Один день" — это сериал о 20-летних отношениях между Эммой Морли и Декстером Мейгью.
"Славяне"
В этом сериале снимались украинские актеры Полина Носихина, Ольга Макеева и другие. Эта лента с элементами фэнтези показывает жизнь славян на рубеже VI-VII веков. Главная героиня ищет способ спасти своего брата, который превратился в оленя.
Все больше украинских актеров добиваются успеха в мировой киноиндустрии. Вероятно, вскоре мы сможем насладиться интересными новинками.
Напомним, раньше мы писали о самых модных премьерах этим летом.
Также мы рассказывали о сериалах для настоящих эстетов, которые ищут все.
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