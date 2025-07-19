Популярные сериалы, в которых снимались украинцы — подборка лучших лент

Девушка держит в руках попкорн. Фото: Freepik

Украинские актеры уже давно стали известными за рубежом. Они снимаются в фильмах и сериалах, которые становятся любимцами многих. Эти ленты стали трендовыми и долгое время не теряют актуальности.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Три трендовые сериалы с украинцами

"Корона"

В этом легендарном сериале появилась украинская певица и актриса Мишель Андраде. Она исполнила роль горничной на яхте египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда. Этот сериал, рассказывающий о жизни королевы Елизаветы II, полюбился многим.

"Один день"

В этом сериале от Netflix роль работницы кафе сыграла украинская актриса Елизавета Цилык. Она полюбилась многим. "Один день" — это сериал о 20-летних отношениях между Эммой Морли и Декстером Мейгью.

"Славяне"

В этом сериале снимались украинские актеры Полина Носихина, Ольга Макеева и другие. Эта лента с элементами фэнтези показывает жизнь славян на рубеже VI-VII веков. Главная героиня ищет способ спасти своего брата, который превратился в оленя.

Все больше украинских актеров добиваются успеха в мировой киноиндустрии. Вероятно, вскоре мы сможем насладиться интересными новинками.

Напомним, раньше мы писали о самых модных премьерах этим летом.

Также мы рассказывали о сериалах для настоящих эстетов, которые ищут все.