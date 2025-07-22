Психологический триллер, который должны посмотреть все — от него в жилах стынет кровь

Для любителей острых ощущений — лучший триллер от Netflix
"Дьявол всегда здесь" от Netflix вышел в 2020 году и стал любимцем тех, кто обожает мрачную готику в сочетании с загадочными преступлениями. Этот фильм стал лучшим психологическим триллером, который действительно пощекочет вам нервы.
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О чем фильм "Дьявол всегда здесь"
Сюжет ленты разворачивается в небольшом городке штата Огайо в XX веке, в то самое время, когда люди все еще переживают последствия страшной войны. Многие имеют психологические травмы, от которых вылечиться действительно трудно. Психика людей находится на грани.
В фильме "Дьявол всегда здесь" судьбы нескольких героев связывает невидимая нить таинственных событий. Юный парень Арвин Расслел получает в подарок на день рождения револьвер своего отца, который вернулся с ним с войны. Он даже не подозревает, насколько ему понадобится это оружие в ближайшее время.
В городке начинает твориться зло, которое скрывается под разными масками: от религиозного фанатизма до серийных убийств. Арвин пытается защитить свою семью, однако удастся ли это ему? Финал никого не оставит равнодушным.
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