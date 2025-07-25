Кращий серіал про маніпуляції — він навчить викривати брехню з півслова

Головна героїня серіалу "Маніпуляції". Фото: кадр з відео

У 2022 році світ побачив серіал, що змінив уявлення багатьох про токсичні стосунки. "Маніпуляції" — це ніби справжній посібник, що по полицях розкладає всі дії людини, яка використовує інших у власних цілях.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що серіал "Маніпуляції"

Серіал "Маніпуляції" — це історія неймовірно успішної 52-річної Мод. Вона керує власною косметичною компанією, впевнено стоїть на ногах та має значно молодший вигляд, ніж той, на який вказує цифра у паспорті. Для повного щастя Мод бракує лише справжнього й щирого кохання.

Жінка вирішує знайти гідного чоловіка на сайті знайомств, й доля пов'язує її з чарівним Матіасом. Він на 12 років молодший за Мод, але це не заважає їм бути, на перший погляд, щасливими. Матіас здається ідеальним чоловіком: уважний, турботливий та пристрасний. Однак з часом щаслива казка перетворюється на справжній кошмар.

Цей серіал майстерно показує всі прийоми маніпулятора. Якщо ви хочете побачити, як токсичний партнер крок за кроком вибудовує свою стратегію та затягує жертву в емоційну пастку, серіал "Маніпуляції" просто обов'язковий до перегляду.

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