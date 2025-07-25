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Головна Психологія Посібник з маніпуляцій — кращий серіал, що навчить бачити брехню

Посібник з маніпуляцій — кращий серіал, що навчить бачити брехню

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 22:22
Кращий серіал про маніпуляції — він навчить викривати брехню з півслова
Головна героїня серіалу "Маніпуляції". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Про що серіал "Маніпуляції"

У 2022 році світ побачив серіал, що змінив уявлення багатьох про токсичні стосунки. "Маніпуляції" — це ніби справжній посібник, що по полицях розкладає всі дії людини, яка використовує інших у власних цілях.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що серіал "Маніпуляції"

Серіал "Маніпуляції" — це історія неймовірно успішної 52-річної Мод. Вона керує власною косметичною компанією, впевнено стоїть на ногах та має значно молодший вигляд, ніж той, на який вказує цифра у паспорті. Для повного щастя Мод бракує лише справжнього й щирого кохання.

Жінка вирішує знайти гідного чоловіка на сайті знайомств, й доля пов'язує її з чарівним Матіасом. Він на 12 років молодший за Мод, але це не заважає їм бути, на перший погляд, щасливими. Матіас здається ідеальним чоловіком: уважний, турботливий та пристрасний. Однак з часом щаслива казка перетворюється на справжній кошмар.

Цей серіал майстерно показує всі прийоми маніпулятора. Якщо ви хочете побачити, як токсичний партнер крок за кроком вибудовує свою стратегію та затягує жертву в емоційну пастку, серіал "Маніпуляції" просто обов'язковий до перегляду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який трилер від Nelflix полоскоче ваші нерви.

Також ми розповідали про психологічний трилер, що показує справжню природу маніпуляторів.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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