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Главная Психология Пособие по манипуляциям — лучший сериал, что научит видеть ложь

Пособие по манипуляциям — лучший сериал, что научит видеть ложь

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 22:22
Лучший сериал о манипуляциях — он научит разоблачать ложь с полуслова
Главная героиня сериала "Манипуляции". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты О чем сериал "Манипуляции"

В 2022 году мир увидел сериал, изменивший представление многих о токсичных отношениях. "Манипуляции" — это как настоящее пособие, которое по полкам раскладывает все действия человека, что использует других в собственных целях.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем сериал "Манипуляции"

Сериал "Манипуляции" — это история невероятно успешной 52-летней Мод. Она руководит собственной косметической компанией, уверенно стоит на ногах и выглядит значительно моложе, чем тот, на который указывает цифра в паспорте. Для полного счастья Мод не хватает только настоящей и искренней любви.

Женщина решает найти достойного мужчину на сайте знакомств, и судьба связывает ее с очаровательным Матиасом. Он на 12 лет моложе Мод, но это не мешает им быть, на первый взгляд, счастливыми. Матиас кажется идеальным мужчиной: внимательный, заботливый и страстный. Однако со временем счастливая сказка превращается в настоящий кошмар.

Этот сериал мастерски показывает все приемы манипулятора. Если вы хотите увидеть, как токсичный партнер шаг за шагом выстраивает свою стратегию и затягивает жертву в эмоциональную ловушку, сериал "Манипуляции" просто обязателен к просмотру.

Напомним, ранее мы писали о том, какой триллер от Nelflix пощекочет ваши нервы.

Также мы рассказывали о психологическом триллере, показывающем истинную природу манипуляторов.

кино сериал психология манипулятор манипуляция
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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