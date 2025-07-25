Лучший сериал о манипуляциях — он научит разоблачать ложь с полуслова

Главная героиня сериала "Манипуляции". Фото: кадр из видео

В 2022 году мир увидел сериал, изменивший представление многих о токсичных отношениях. "Манипуляции" — это как настоящее пособие, которое по полкам раскладывает все действия человека, что использует других в собственных целях.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем сериал "Манипуляции"

Сериал "Манипуляции" — это история невероятно успешной 52-летней Мод. Она руководит собственной косметической компанией, уверенно стоит на ногах и выглядит значительно моложе, чем тот, на который указывает цифра в паспорте. Для полного счастья Мод не хватает только настоящей и искренней любви.

Женщина решает найти достойного мужчину на сайте знакомств, и судьба связывает ее с очаровательным Матиасом. Он на 12 лет моложе Мод, но это не мешает им быть, на первый взгляд, счастливыми. Матиас кажется идеальным мужчиной: внимательный, заботливый и страстный. Однако со временем счастливая сказка превращается в настоящий кошмар.

Этот сериал мастерски показывает все приемы манипулятора. Если вы хотите увидеть, как токсичный партнер шаг за шагом выстраивает свою стратегию и затягивает жертву в эмоциональную ловушку, сериал "Манипуляции" просто обязателен к просмотру.

Напомним, ранее мы писали о том, какой триллер от Nelflix пощекочет ваши нервы.

Также мы рассказывали о психологическом триллере, показывающем истинную природу манипуляторов.