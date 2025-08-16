Лучший психологический триллер с Анжелиной Джоли — история основана на реальных событиях

Анжелина Джоли в главной роли в фильме "Подмена". Фото: кадр из видео

В 2008 году мир увидел фильм "Подмена". Главную роль в ленте блестяще сыграла Анджелина Джоли. Это не просто психологический триллер, а история, основанная на реальных событиях, которая поражает цинизмом.

Психологический триллер "Подмена" — почему стоит посмотреть

События ленты разворачиваются в 1920-х годах в Лос-Анджелесе. У телефонистки Кристин Коллинз бесследно исчезает сын Уолтер. Чтобы найти ребенка, убитая горем мать поднимает на уши всех и придает максимальную огласку этому событию. Несмотря на старания полиции и многих людей, мальчика находят только через несколько месяцев.

Чтобы увидеть воссоединение матери с сыном, собирается весь город, однако что-то идет не так. Мальчик сразу называет Кристин мамой и бежит ее обнимать, однако женщина практически сразу замечает внешние несоответствия. Она заявляет, что найденный ребенок — это не ее сын.

Такое поведение только раздражает местные власти, которые не собираются ставить под сомнение свою компетентность. Ведь в течение всего этого времени за работой полиции тщательно следили медийщики и обычные люди. Так разве могли стражи порядка выдать чужого ребенка за сына Кристин? Женщина убеждена, что да. Она пытается во что бы то ни стало доказать это, однако в конце концов ее объявляют душевнобольной. Так что же произошло на самом деле?

Фильм снят на основе реальной истории. Это вызывает у зрителей больше всего эмоций. Ведь в ленте поднимаются важные темы — безнаказанность, произвол полицейских и бессилие обычных людей, которые только стремятся доказать правду.

