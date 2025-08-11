Відео
Головна Психологія "Кліпни двічі" — чому цей психологічний трилер вразив світ

"Кліпни двічі" — чому цей психологічний трилер вразив світ

Дата публікації: 11 серпня 2025 22:22
Психологічний трилер "Кліпни двічі" — стрічка, що вразила та наробила галасу
Мільярдер Слейтер Кінг з фільму "Кліпни двічі". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Про що фільм "Кліпни двічі"

Психологічний трилер "Кліпни двічі", що вийшов у 2024 році, залишив по собі масу запитань та навіть декого злякав. Ця стрічка порушила теми, про які багато хто не наважувався говорити. Насильство, безкарність та зловживання владою — фільм "Кліпни двічі" став ніби втіленням скандалу, який якраз напередодні прем'єри розгорівся навколо P. Diddy. Можливо, саме це й зробило його таким популярним.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Про що фільм "Кліпни двічі"

Події фільму розгортаються на приватному острові мільярдера Слейтера Кінга, куди він разом з впливовими друзями запросив звичайну офіціантку Фріду та її подружку Джесс. Спочатку це місце здається справжнім раєм — безлімітні коктейлі, відпочинок на пляжі та постійні вечірки. Однак згодом Фріда розуміє, що щось йде не так.

З жінками починають відбуватись дивні речі — після нічних гулянь в них ніби стирається пам'ять. Райський острів поступово перетворюється на жахливе місце. Чим більше головна героїня намагається дізнатись правду, тим небезпечнішим стає її перебування там. Чи вдасться Фріді розгадати таємниці острова й залишитись живою?

Фільм "Кліпни двічі" тримає у напрузі з перших хвилин і до останнього. Глядач одразу ж розуміє, що з ідеальним світом насправді щось не так. Через кожну фразу та сцену просочуються натяки, які зрештою зберуться в єдине логічне пояснення.

Чим вражає фільм "Кліпни двічі"
Головна героїня фільму "Кліпни двічі". Фото: кадр з відео

Ця стрічка сколихнула усіх та викликала масу обговорень через асоціації зі скандалом навколо P. Diddy, який організовував такі звані "білі вечірки". На них було місце насильству та забороненим речовинам. Багато хто припустив, що фільм "Кліпни двічі" — це спосіб прочинити двері у досі невідомий багатьом світ жорстокості та безкарності.

фільм психологія цікаві факти насильство трилери
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
