Кращий трилер сучасності — справжній психологічний лабіринт

Дата публікації: 6 серпня 2025 21:29
Психологічний трилер, що тримає в напрузі до останнього — приголомшить фіналом
Головний герой фільму "Острів проклятих". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Про що фільм "Острів проклятих"

З елементами містики та несподіваними поворотами сюжету — психологічний трилер "Острів проклятих" не дасть розслабитись до самого фіналу. Це не просто детектив, а заплутаний психологічний лабіринт.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Про що фільм "Острів проклятих"

Дії фільму розгортаються на віддаленому острові в штаті Массачусетс. Із замкненої палати психіатричної лікарні, яка розташована там, дивним чином зникає пацієнтка. Ця жінка — вбивця двох власних дітей. Аби розкрити подробиці справи, у психлікарню прибувають двоє виконавців судових покарань.

Через потужний шторм острів залишається відрізаним від світу. Тим часом чим далі просувається розслідування справи, тим більший клубок брехні викочується на поверхню. Зрештою він перетворюється у справжній психологічний кошмар.

Розслідування таємничого зникнення супроводжується власними страхами героїв та маніпуляціями. Однак для декого реальність виявляється лише ілюзією, що була добре прихована й замаскована. Саме ж розслідування — це просто частина великого експерименту. Однак хто й для чого вирішив його зробити?

"Острів проклятих" — це трилер, що залишить після себе присмак страху. Кожна хвилина фільму триматиме вас в напрузі, а фінал просто приголомшить. Ви точно захочете передивитись цю стрічку ще раз, коли дізнаєтесь розгадку заплутаної історії.

Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
