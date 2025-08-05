Психотип головних героїв серіалу "Друзі" — не всі є тими, ким здавались

Головні героїв серіали "Друзі". Фото: кадр з відео

Телесеріал "Друзі" вийшов ще у 1994 році й полюбився мільйонам глядачів. Режисери зачепили теми, що залишаються актуальними завжди: стосунки, сім'я, дружба та любов. Головні герої серіалу для багатьох стали прикладом. Однак кожен з них насправді має свої плюси та мінуси.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Моніка Ґеллер

Багато хто вважає її лідеркою та сильною жінкою, яка ніколи не страждає. Насправді ж вона виросла в умовах дефіциту любові батьків, які всю увагу віддавали іншій дитині. Через це Моніка намагається здаватись ідеальною — прискіпливо стежить за порядком та хоче бути перфекціоністом у всьому. Вона — класичний холерик, який завжди занадто емоційний та обожнює все контролювати.

Росс Ґеллер

Саме він був братом Моніки та отримував майже всю можливу увагу батьків. Россу найбільш притаманна роль флегматика. Він рідко коли проявляє емоції та зазвичай дуже стриманий. У стосунках Росс досить невпевнений в собі, при цьому шукає найбільш вдалий варіант.

Головні героїв серіалу "Друзі". Фото: Reuters

Джої Тріббіані

Джої — класичний сангвінік. Він енергійний та знаходить спільну мову з усіма. Разом з тим, цей герой нагадує маленьку дитину у дорослому тілі. Він наївний та інколи робить зовсім нелогічні вчинки. Саме це й заважає Джої побудувати серйозні та довгострокові стосунки.

Рейчел Ґрін

Ця героїня серіалу "Друзі" також є прикладом яскравого сангвініка. Вона обожнює увагу та дуже енергійна. Й хоча в перших сезонах здається, що Рейчел живе у рожевих окулярах, наприкінці серіалу вона розкривається повністю та стає самостійною й успішною жінкою.

Актори, що зіграли в серілі "Друзі". Фото: Reuters

Фібі Буфе

Фібі — істинний меланхолік. Вона дуже чутлива особистість та має глибокий внутрішній світ. Інколи ця героїня любить ізолюватись від усіх й бути наодинці з собою. Можливо, на це впливають безліч дитячих травм — від трагічної смерті матері до складних стосунків з батьком.

Чендлер Бінг

Цей герой всім запам'ятався своїми вічними жартами та сарказмом. Однак що за цим приховано насправді? Ймовірно, така поведінка хлопця — лише захисний механізм. Чендлер має яскраво виражені риси холерика в перемішку з меланхоліком. Він часто буває дратівливим та емоційно нестабільним.

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