Який трилер про психопата варто подивитись — наймоторошніший фільм всіх часів

Героїня фільму "Мовчання ягнят" Кларисса Старлінг. Фото: кадр з відео

Психологічний трилер "Мовчання ягнят" вийшов ще в далекому 1991 році. Попри це він досі вважається одним з кращих фільмів у цьому жанрі. Сюжет тримає в напрузі до останнього, а неперевершена акторська гра захоплює та лякає водночас.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Мовчання ягнят"

Фільм "Мовчання ягнят" — це екранізація однойменного роману Томаса Гарріса. Молода стажерка ФБР Кларіс Старлінґ починає розслідувати справу серійного вбивці Буффало Білл. Він розправився з кількома дівчатами з особливою жорстокістю — вбив та здер шкіру.

Аби зрозуміти мотиви та психологію злочинця, Кларіс вирішує звернутись по допомогу до Ганнібала Лектера, психіатра-канібала, який перебуває у в'язниці. Однак чи було це правильним рішенням?

За своєю напруженістю трилер "Мовчання ягнят" беззаперечно став неперевершеним. Він отримав "Оскара" в п'яти основних категоріях та здобув прихильність мільйонів людей. Це не просто історія про небезпечного психопата, а стрічка, що розкриває внутрішні дилеми та страхи.

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