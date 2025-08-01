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Головна Психологія Кращий трилер про психопата — від цієї історії холоне кров

Кращий трилер про психопата — від цієї історії холоне кров

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 22:22
Який трилер про психопата варто подивитись — наймоторошніший фільм всіх часів
Героїня фільму "Мовчання ягнят" Кларисса Старлінг. Фото: кадр з відео
Ключові моменти Про що фільм "Мовчання ягнят"

Психологічний трилер "Мовчання ягнят" вийшов ще в далекому 1991 році. Попри це він досі вважається одним з кращих фільмів у цьому жанрі. Сюжет тримає в напрузі до останнього, а неперевершена акторська гра захоплює та лякає водночас.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Про що фільм "Мовчання ягнят"

Фільм "Мовчання ягнят" — це екранізація однойменного роману Томаса Гарріса. Молода стажерка ФБР Кларіс Старлінґ починає розслідувати справу серійного вбивці Буффало Білл. Він розправився з кількома дівчатами з особливою жорстокістю — вбив та здер шкіру.

Аби зрозуміти мотиви та психологію злочинця, Кларіс вирішує звернутись по допомогу до Ганнібала Лектера, психіатра-канібала, який перебуває у в'язниці. Однак чи було це правильним рішенням?

За своєю напруженістю трилер "Мовчання ягнят" беззаперечно став неперевершеним. Він отримав "Оскара" в п'яти основних категоріях та здобув прихильність мільйонів людей. Це не просто історія про небезпечного психопата, а стрічка, що розкриває внутрішні дилеми та страхи.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращий психологічний трилер від Netflix для тих, хто любить гострі відчуття.

Також ми розповідали про серіал, що навчить розрізняти маніпуляції та бачити брехню.

вбивство фільм психологія психіка трилери
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
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