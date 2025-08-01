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Главная Психология Лучший триллер о психопате — от этой истории стынет кровь

Лучший триллер о психопате — от этой истории стынет кровь

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 22:22
Какой триллер о психопате стоит посмотреть — самый жуткий фильм всех времен
Героиня фильма "Молчание ягнят" Кларисса Старлинг. Фото: кадр из видео
Ключевые моменты О чем фильм "Молчание ягнят"

Психологический триллер "Молчание ягнят" вышел еще в далеком 1991 году. Несмотря на это он до сих пор считается одним из лучших фильмов в этом жанре. Сюжет держит в напряжении до последнего, а непревзойденная актерская игра захватывает и пугает одновременно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем фильм "Молчание ягнят"

Фильм "Молчание ягнят" — это экранизация одноименного романа Томаса Харриса. Молодая стажерка ФБР Кларис Старлинг начинает расследовать дело серийного убийцы Буффало Билл. Он расправился с несколькими девушками с особой жестокостью — убил и содрал кожу.

Чтобы понять мотивы и психологию преступника, Кларис решает обратиться за помощью к Ганнибалу Лектеру, психиатру-каннибалу, который находится в тюрьме. Однако было ли это правильным решением?

По своей напряженности триллер "Молчание ягнят" беспрекословно стал непревзойденным. Он получил "Оскар" в пяти основных категориях и получил благосклонность миллионов людей. Это не просто история об опасном психопате, а лента, раскрывающая внутренние дилеммы и страхи.

Напомним, ранее мы писали о лучшем психологическом триллере от Netflix для тех, кто любит острые ощущения.

Также мы рассказывали о сериале, который научит различать манипуляции и видеть ложь.

убийство кино психология психика триллеры
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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