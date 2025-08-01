Какой триллер о психопате стоит посмотреть — самый жуткий фильм всех времен

Героиня фильма "Молчание ягнят" Кларисса Старлинг. Фото: кадр из видео

Психологический триллер "Молчание ягнят" вышел еще в далеком 1991 году. Несмотря на это он до сих пор считается одним из лучших фильмов в этом жанре. Сюжет держит в напряжении до последнего, а непревзойденная актерская игра захватывает и пугает одновременно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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О чем фильм "Молчание ягнят"

Фильм "Молчание ягнят" — это экранизация одноименного романа Томаса Харриса. Молодая стажерка ФБР Кларис Старлинг начинает расследовать дело серийного убийцы Буффало Билл. Он расправился с несколькими девушками с особой жестокостью — убил и содрал кожу.

Чтобы понять мотивы и психологию преступника, Кларис решает обратиться за помощью к Ганнибалу Лектеру, психиатру-каннибалу, который находится в тюрьме. Однако было ли это правильным решением?

По своей напряженности триллер "Молчание ягнят" беспрекословно стал непревзойденным. Он получил "Оскар" в пяти основных категориях и получил благосклонность миллионов людей. Это не просто история об опасном психопате, а лента, раскрывающая внутренние дилеммы и страхи.

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