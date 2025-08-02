Найкращі психологічні трилери з гострим сюжетом — тримають в напрузі до останнього

Подруги в кіно. Фото: Freepik

Моторошні та заплутані — психологічні трилери стали улюбленим жанром багатьох кіноманів. Серед них є п'ять стрічок, які варті уваги найбільше. Від них справді не відірватись, а розв'язка просто шокує.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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"Нічні звірі"

Головна героїня через 15 років після розлучення отримує від колишнього чоловіка рукопис. Ця історія змушує її знову зануритись в минуле, яке жінка досі не відпустила. Згадувати все пережите буде нелегко, а іноді навіть небезпечно.

"Спостерігач"

Американка Джулія переїжджає зі своїм чоловіком до Бухареста й помічає, що у новій квартирі за нею постійно хтось спостерігає. Разом з цим у місті стається серія жорстоких убивств, що лякає дівчину ще більше. Вона підозрює, що між холоднокровним вбивцею й незнайомцем, який за нею стежить, є зв'язок.

"Кліпни двічі"

Звичайна офіціантка Фріда випадково потрапляє у світ розкоші та багатства. Вона відправляється на приватний острів, що належить молодому мільярдеру, де починають відбуватись дивні й незрозумілі речі. Жінка вирішує докопатись до правди й викриває секрет багатіїв, який просто шокує.

"Блідо-блакитне око"

На початку ХІХ століття в одному з університетів знаходять повішеним студента. Проста, на перший погляд, справа набирає неочікуваних обертів, коли стає зрозуміло, що в хлопця вирізали серце. Детектив, який взявся розплутати загадкове вбивство, відкриває просто шокуючі таємниці.

"У прямому ефірі"

Ведучий нічного токшоу на радіо приймає дзвінок у студію від слухача, який змінить його життя. Невідомий погрожує вбити рідних ведучого просто у прямому ефірі. Аби врятувати близьких, головному героєві доводиться зіграти в справжню гру на виживання.

Ці трилери сподобаються тим, хто любить загадки, моторошні історії та таємниці. Вони затягують з першої хвилини та тримають в напрузі до самого кінця.

Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний трилер, який може просто звести з розуму.

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