Найкращі психологічні трилери з гострим сюжетом — тримають в напрузі до останнього

Приголомшать фіналом — найкращі психологічні трилери всіх часів
Моторошні та заплутані — психологічні трилери стали улюбленим жанром багатьох кіноманів. Серед них є п'ять стрічок, які варті уваги найбільше. Від них справді не відірватись, а розв'язка просто шокує.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Які психологічні трилери варто подивитись
"Нічні звірі"
Головна героїня через 15 років після розлучення отримує від колишнього чоловіка рукопис. Ця історія змушує її знову зануритись в минуле, яке жінка досі не відпустила. Згадувати все пережите буде нелегко, а іноді навіть небезпечно.
"Спостерігач"
Американка Джулія переїжджає зі своїм чоловіком до Бухареста й помічає, що у новій квартирі за нею постійно хтось спостерігає. Разом з цим у місті стається серія жорстоких убивств, що лякає дівчину ще більше. Вона підозрює, що між холоднокровним вбивцею й незнайомцем, який за нею стежить, є зв'язок.
"Кліпни двічі"
Звичайна офіціантка Фріда випадково потрапляє у світ розкоші та багатства. Вона відправляється на приватний острів, що належить молодому мільярдеру, де починають відбуватись дивні й незрозумілі речі. Жінка вирішує докопатись до правди й викриває секрет багатіїв, який просто шокує.
"Блідо-блакитне око"
На початку ХІХ століття в одному з університетів знаходять повішеним студента. Проста, на перший погляд, справа набирає неочікуваних обертів, коли стає зрозуміло, що в хлопця вирізали серце. Детектив, який взявся розплутати загадкове вбивство, відкриває просто шокуючі таємниці.
"У прямому ефірі"
Ведучий нічного токшоу на радіо приймає дзвінок у студію від слухача, який змінить його життя. Невідомий погрожує вбити рідних ведучого просто у прямому ефірі. Аби врятувати близьких, головному героєві доводиться зіграти в справжню гру на виживання.
Ці трилери сподобаються тим, хто любить загадки, моторошні історії та таємниці. Вони затягують з першої хвилини та тримають в напрузі до самого кінця.
Нагадаємо, раніше ми писали про психологічний трилер, який може просто звести з розуму.
Також ми розповідали про найкращий серіал, що навчить бачити брехню й маніпуляції.
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