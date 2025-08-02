Лучшие психологические триллеры с острым сюжетом — держат в напряжении до последнего

Ошеломят финалом — лучшие психологические триллеры всех времен
Жуткие и запутанные — психологические триллеры стали любимым жанром многих киноманов. Среди них есть пять лент, которые стоят внимания больше всего. От них действительно не оторваться, а развязка просто шокирует.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие психологические триллеры стоит посмотреть
"Ночные звери"
Главная героиня через 15 лет после развода получает от бывшего мужа рукопись. Эта история заставляет ее снова окунуться в прошлое, которое женщина до сих пор не отпустила. Вспоминать все пережитое будет нелегко, а иногда даже опасно.
"Наблюдатель"
Американка Джулия переезжает со своим мужем в Бухарест и замечает, что в новой квартире за ней постоянно кто-то наблюдает. Вместе с этим в городе происходит серия жестоких убийств, что пугает девушку еще больше. Она подозревает, что между хладнокровным убийцей и незнакомцем, который за ней следит, есть связь.
"Клипни дважды"
Обычная официантка Фрида случайно попадает в мир роскоши и богатства. Она отправляется на частный остров, принадлежащий молодому миллиардеру, где начинают происходить странные и непонятные вещи. Женщина решает докопаться до правды и разоблачает секрет богачей, который просто шокирует.
"Бледно-голубой глаз"
В начале XIX века в одном из университетов находят повешенным студента. Простое, на первый взгляд, дело набирает неожиданных оборотов, когда становится понятно, что у парня вырезали сердце. Детектив, который взялся распутать загадочное убийство, открывает просто шокирующие тайны.
"В прямом эфире"
Ведущий ночного токшоу на радио принимает звонок в студию от слушателя, который изменит его жизнь. Неизвестный угрожает убить родных ведущего прямо в прямом эфире. Чтобы спасти близких, главному герою приходится сыграть в настоящую игру на выживание.
Эти триллеры понравятся тем, кто любит загадки, жуткие истории и тайны. Они затягивают с первой минуты и держат в напряжении до самого конца.
Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере, который может просто свести с ума.
Также мы рассказывали о лучшем сериале, который научит видеть ложь и манипуляции.
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