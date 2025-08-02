Лучшие психологические триллеры с острым сюжетом — держат в напряжении до последнего

Подруги в кино. Фото: Freepik

Жуткие и запутанные — психологические триллеры стали любимым жанром многих киноманов. Среди них есть пять лент, которые стоят внимания больше всего. От них действительно не оторваться, а развязка просто шокирует.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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"Ночные звери"

Главная героиня через 15 лет после развода получает от бывшего мужа рукопись. Эта история заставляет ее снова окунуться в прошлое, которое женщина до сих пор не отпустила. Вспоминать все пережитое будет нелегко, а иногда даже опасно.

"Наблюдатель"

Американка Джулия переезжает со своим мужем в Бухарест и замечает, что в новой квартире за ней постоянно кто-то наблюдает. Вместе с этим в городе происходит серия жестоких убийств, что пугает девушку еще больше. Она подозревает, что между хладнокровным убийцей и незнакомцем, который за ней следит, есть связь.

"Клипни дважды"

Обычная официантка Фрида случайно попадает в мир роскоши и богатства. Она отправляется на частный остров, принадлежащий молодому миллиардеру, где начинают происходить странные и непонятные вещи. Женщина решает докопаться до правды и разоблачает секрет богачей, который просто шокирует.

"Бледно-голубой глаз"

В начале XIX века в одном из университетов находят повешенным студента. Простое, на первый взгляд, дело набирает неожиданных оборотов, когда становится понятно, что у парня вырезали сердце. Детектив, который взялся распутать загадочное убийство, открывает просто шокирующие тайны.

"В прямом эфире"

Ведущий ночного токшоу на радио принимает звонок в студию от слушателя, который изменит его жизнь. Неизвестный угрожает убить родных ведущего прямо в прямом эфире. Чтобы спасти близких, главному герою приходится сыграть в настоящую игру на выживание.

Эти триллеры понравятся тем, кто любит загадки, жуткие истории и тайны. Они затягивают с первой минуты и держат в напряжении до самого конца.

Напомним, ранее мы писали о психологическом триллере, который может просто свести с ума.

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