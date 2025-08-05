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Главная Психология Что скрывают "Друзья" — психотип героев легендарного сериала

Что скрывают "Друзья" — психотип героев легендарного сериала

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 21:29
Психотип главных героев сериала "Друзья" — не все являются теми, кем казались
Главные героев сериала "Друзья". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Психологический разбор персонажей сериала "Друзья"

Телесериал "Друзья" вышел еще в 1994 году и полюбился миллионам зрителей. Режиссеры затронули темы, которые остаются актуальными всегда: отношения, семья, дружба и любовь. Главные герои сериала для многих стали примером. Однако каждый из них на самом деле имеет свои плюсы и минусы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Психологический разбор персонажей сериала "Друзья"

Моника Геллер

Многие считают ее лидером и сильной женщиной, которая никогда не страдает. На самом деле она выросла в условиях дефицита любви родителей, которые все внимание отдавали другому ребенку. Из-за этого Моника пытается казаться идеальной — тщательно следит за порядком и хочет быть перфекционистом во всем. Она — классический холерик, который всегда слишком эмоциональный и обожает все контролировать.

Росс Геллер

Именно он был братом Моники и получал почти все возможное внимание родителей. Россу наиболее присуща роль флегматика. Он редко когда проявляет эмоции и обычно очень сдержанный. В отношениях Росс достаточно неуверенный в себе, при этом ищет наиболее удачный вариант.

Психологічний розбір персонажів серіалу "Друзі"
Главные герои сериала "Друзья". Фото: Reuters

Джои Триббиани

Джои — классический сангвиник. Он энергичный и находит общий язык со всеми. Вместе с тем, этот герой напоминает маленького ребенка во взрослом теле. Он наивен и иногда делает совсем нелогичные поступки. Именно это и мешает Джои построить серьезные и долгосрочные отношения.

Рэйчел Грин

Эта героиня сериала "Друзья" также является примером яркого сангвиника. Она обожает внимание и очень энергична. И хотя в первых сезонах кажется, что Рэйчел живет в розовых очках, в конце сериала она раскрывается полностью и становится самостоятельной и успешной женщиной.

Психологічний розбір персонажів серіалу "Друзі"
Актеры, сыгравшие в сериале "Друзья". Фото: Reuters

Фиби Буфе

Фиби — истинный меланхолик. Она очень чувствительная личность и имеет глубокий внутренний мир. Иногда эта героиня любит изолироваться от всех и быть наедине с собой. Возможно, на это влияют множество детских травм — от трагической смерти матери до сложных отношений с отцом.

Чендлер Бинг

Этот герой всем запомнился своими вечными шутками и сарказмом. Однако что за этим скрыто на самом деле? Вероятно, такое поведение парня — лишь защитный механизм. Чендлер имеет ярко выраженные черты холерика в перемешку с меланхоликом. Он часто бывает раздражительным и эмоционально нестабильным.

Напомним, ранее мы писали о том, лучшие триллеры всех времен, что просто ошеломят финалом.

Также мы рассказывали о лучшем психологическом триллере, от которого в жилах стынет кровь.

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Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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