Психотип главных героев сериала "Друзья" — не все являются теми, кем казались

Главные героев сериала "Друзья". Фото: кадр из видео

Телесериал "Друзья" вышел еще в 1994 году и полюбился миллионам зрителей. Режиссеры затронули темы, которые остаются актуальными всегда: отношения, семья, дружба и любовь. Главные герои сериала для многих стали примером. Однако каждый из них на самом деле имеет свои плюсы и минусы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Моника Геллер

Многие считают ее лидером и сильной женщиной, которая никогда не страдает. На самом деле она выросла в условиях дефицита любви родителей, которые все внимание отдавали другому ребенку. Из-за этого Моника пытается казаться идеальной — тщательно следит за порядком и хочет быть перфекционистом во всем. Она — классический холерик, который всегда слишком эмоциональный и обожает все контролировать.

Росс Геллер

Именно он был братом Моники и получал почти все возможное внимание родителей. Россу наиболее присуща роль флегматика. Он редко когда проявляет эмоции и обычно очень сдержанный. В отношениях Росс достаточно неуверенный в себе, при этом ищет наиболее удачный вариант.

Главные герои сериала "Друзья". Фото: Reuters

Джои Триббиани

Джои — классический сангвиник. Он энергичный и находит общий язык со всеми. Вместе с тем, этот герой напоминает маленького ребенка во взрослом теле. Он наивен и иногда делает совсем нелогичные поступки. Именно это и мешает Джои построить серьезные и долгосрочные отношения.

Рэйчел Грин

Эта героиня сериала "Друзья" также является примером яркого сангвиника. Она обожает внимание и очень энергична. И хотя в первых сезонах кажется, что Рэйчел живет в розовых очках, в конце сериала она раскрывается полностью и становится самостоятельной и успешной женщиной.

Актеры, сыгравшие в сериале "Друзья". Фото: Reuters

Фиби Буфе

Фиби — истинный меланхолик. Она очень чувствительная личность и имеет глубокий внутренний мир. Иногда эта героиня любит изолироваться от всех и быть наедине с собой. Возможно, на это влияют множество детских травм — от трагической смерти матери до сложных отношений с отцом.

Чендлер Бинг

Этот герой всем запомнился своими вечными шутками и сарказмом. Однако что за этим скрыто на самом деле? Вероятно, такое поведение парня — лишь защитный механизм. Чендлер имеет ярко выраженные черты холерика в перемешку с меланхоликом. Он часто бывает раздражительным и эмоционально нестабильным.

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