Об опасных сторонах личности — лучшая психологическая драма

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 22:22
Психологическая драма, поражающая финалом — раскрывает темные стороны личности
Главная героиня фильма "Черный лебедь". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Чем фильм "Черный лебедь" поразил зрителей

Психологический триллер "Черный лебедь" вышел в 2010 году и до сих пор остается любимцем миллионов зрителей. Фильм получил престижную премию "Оскар" за лучшую женскую роль и не зря. Натали Портман в совершенстве сыграла молодую балерину, потерявшую голову от желания славы и успеха.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Чем фильм "Черный лебедь" поразил зрителей

История триллера-драмы разворачивается вокруг Нины Сейерс. Старательная балерина танцует в труппе нью-йоркского театра и мечтает о бешеном успехе и главных партиях. Неожиданно ее желание приближается к реальности — в репертуаре театра намечаются серьезные изменения.

Французский хореограф Тома Леруа решает поставить "Лебединое озеро". Нина получает желанную роль и начинает изнурительные репетиции. Однако хореограф считает, что девушка слишком робкая и хрупкая для роли коварной и страстной Одиллии. При этом роль Одетты подходит ей идеально. Балерине приходится работать над тем, чтобы раскрыть в себе и светлую, и темную стороны личности, высвободив свое сокровенное "я".

На это ее еще больше наталкивает конкурентка, новая талантливая балерина Лили. Однако в поисках своей скрытой страстной натуры и настоящего совершенства Нина едва не сходит с ума: ей снятся кошмары и преследуют галлюцинации. В порыве злости девушка даже пытается избавиться от Лили, но в реальности оказывается, что она убила вовсе не конкурентку. Финал фильма вас точно поразит.

кино психология личность драма триллеры
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
