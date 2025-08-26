Які психологічні мінісеріали від Netflix подивитись — кращі стрічки з гострим сюжетом

Головна героїня серіалу "В її очах". Фото: кадр з відео

Мінісеріали — ідеальний варіант для тих, хто любить історії з деталями, які можна буквально проковтнути за один вечір. Netflix порадував глядачів не однією цікавою стрічкою. Заслужено улюбленцями мільйонів стали три психологічні серіали, які тримають в напрузі, приємно вражають сюжетом та захоплюють із перших хвилин.

Кращі мінісеріали від Netflix

"В її очах" (2021)

Луїза знайомиться в барі з привабливим незнайомцем, який виявляється її новим босом-психіатром. Між чоловіком та жінкою закручується роман, попри те, що Девід вже має стосунки. Випадково Луїза знайомиться з дружиною коханця та починає дружити з нею. Однак це лише заплутує ситуацію. Виявляється, що дивна обраниця боса приховує таємниці, що викликають мороз по шкірі. Несподівані повороти сюжету вас точно вразять та триматимуть в напрузі до останнього кадру.

"Вона ж Грейс" (2017)

Грейс Маркс — проста покоївка, життя якої перекреслив жахливий злочин. Роботодавця дівчини вбили й Грейс стала головною підозрюваною. Суд визнав покоївку винною через численні докази. При цьому сама дівчина стверджувала, що геть нічого не пам'ятає. Саме тому її вирішили відправити не на шибеницю, а в психіатричну лікарню. Через десять років в клініці з'являється молодий лікар, який вірить у невинуватість Грейс. Він вирішує відновити її спогади та чим більше занурюється в них, тим більше втрачає впевненість у тому, хто взагалі перед ним.

"Остання ніч у Треморі" (2024)

Піаніст, на якого нахлинула творча криза, усамітнюється в прибережному містечку. Він надіється закінчити там свою останню роботу, але його доля неочікувано змінюється. У чоловіка вдаряє блискавка, після чого його життя окутує низка містичних жахіть. Він бачить тривожні видіння майбутнього та відчуває небезпеку. Ба більше, ці передбачення починають збуватися. Видіння лякають піаніста все більше, адже в них показано моторошні долі його близьких. Головний герой намагається розшифрувати послання та захистити рідних.

Якщо ви любите трохи містики та напружені моторошні сюжети — ці мінісеріали просто обов'язкові до перегляду. Вони захоплюють з перших хвилин та постійно тримають у напрузі.

