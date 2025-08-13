Психологічний трилер "Жінка у вікні" — стрічка, що заінтригує кожного

Героїня фільму "Жінка у вікні". Фото: кадр з відео

Психологічний трилер "Жінка у вікні", що вийшов у 2021 році, став ще одним улюбленцем багатьох глядачів. Ця стрічка від Netflix захоплює з першої хвилини та постійно тримає в напрузі. Для любителів гострих відчуттів та заплутаних детективних історій такий фільм — мастхев.

Чому варто подивитись фільм "Жінка у вікні"

З головною героїнею стрічки, Анною Фокс, стається трагедія, через що жінка починає боятись відкритих просторів. Це кардинально змінює життя колишньої психологині. Вона усамітнюється та час від часу захоплюється міцними напоями.

Будні Анни перетворюються в круговорот одних й тих самих подій — читання книг, перегляд телешоу та рідкі розмови з батьками. Хоча й жінка не страждає від такого самітництва, їй все ж хочеться нових розваг. Так вона починає стежити у вікно за життям сусідів.

В будинок навпроти якраз засиляється нова сім'я, яка й стає об'єктом спостережень Анни. Спершу пара здається просто ідеальною, але згодом все частіше жінка помічає конфлікти й скандали між подружжям. Зрештою чергова сварка закінчується вбивством, а Анна стає мимовільним свідком цього.

Однак розповісти про злочин світові виявляється не так вже й просто. Головна героїня стикається з недовірою всіх навколо й замість того, аби свідчити про вбивство, вимушена доводити, що вона психічно здорова людина. Анна починає вести власне розслідування, аби дізнатися всю правду про злочин. Цей фільм точно підійде тим, хто любить заплутані історії та складний сюжет.

