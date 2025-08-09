Кращі серіали, що вийшли у 2000-х — не втрачають популярність роками

Кадр з фільму "Покидьки". Фото: кадр з відео

У 2000-х світ побачив кілька серіалів, що стали культовими. Вони полюбились багатьом глядачам по всьому світі, адже захоплюють з перших хвилин й тримають в напрузі до останнього.

Кращі серіали 2000-х

"Доктор Хаус"

Історія цього геніального та цинічного лікаря справді стала культовою. Мабуть, немає людини, яка б не знала хто такий Грегорі Хаус. Кожна серія — окрема історія з цікавою загадкою. Цей серіал став найпопулярнішою медичною драмою й здобув низку нагород.

"Декстер"

Ще одна знакова стрічка, яка полюбилась багатьом. В ній йдеться про роботу судмедексперта Декстера Моргана з Маямі, який насправді є серійним вбивцею. Однак обирає жертв він не випадково й інколи стає єдиним варіантом покарання для злочинців.

"Теорія великого вибуху"

Цей серіал — історія про чотирьох геніальних, але незграбних, у плані стосунків з жінками, науковців. Їхнє життя змінюється через нову привабливу сусідку. Ця стрічка запам'яталась всім легким гумором та романтичними пригодами героїв.

"Пуститися берега"

Це історія про вчителя хімії Волтера Вайта, який вирішує стати на стежку криміналу. Після того, як чоловік дізнається про невиліковну хворобу, він починає виготовляти заборонені засоби, аби забезпечити свою родину.

"Покидьки"

Після удару блискавки п'ятеро порушників закону отримують надздібності. Це кардинально змінює їхнє життя, адже суперсила кожного побудована на їхніх комплексах. Цей серіал — ідеальне поєднання елементів драми, фантастики та чорного гумору.

Це не просто серіали, а справжні хіти 2000-х. Вони залишаються актуальними й сьогодні через цікавий сюжет та неперевершену гру акторів.

