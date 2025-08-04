Модні образи з "Диявол носить Prada 2" вже у мережі — варті уваги

Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі. Фото: кадр з відео

Друга частина культової стрічки офіційно у виробництві, і мережа щотижня вибухає новими кадрами зі знімального майданчика. Фото швидко стають предметом гарячих обговорень, адже всім цікаво, який вигляд матимуть героїні майже через 20 років після прем’єри першого фільму. Одне можна сказати вже зараз, що костюми цього разу точно будуть на перших шпальтах модних оглядів.

Про це пише Vogue.

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Меріл Стріп знову у ролі Міранди Прістлі

Якщо у 2006-му ми могли лише здогадуватись, як проходить робота за лаштунками журналу Runway, то тепер маємо зовсім інший досвід — епоху соцмереж, коли кожен знімальний день миттєво потрапляє в Instagram та TikTok. Папараці не дають відпочинку знімальній групі, і ми вже бачили перші фото Енн Гетевей у ролі Енді Сакс.

Енн Гетевей. Фото: Vogue

Її новий стиль вразив фанатів — замість гламурних суконь і дизайнерських туфель, Енді носить строгий костюм із жилетом, широкі штани та сорочку. Це вже не наївна журналістка-початківиця, а впевнена у собі професіоналка. Образ нагадує керівницю піар-агенції чи редакторку сучасного діджитал-видання, де комфорт і мінімалізм важливіші за пафос.

Чи залишилася Енді у світі моди? Поки загадка. Адже в першій частині вона покинула Runway і почала працювати в газеті, обираючи шлях серйозної журналістики. Але світ змінився, і мода разом з нею.

Стильний образ від Гетевей. Фото: Vogue

За чутками, Емілі Чарлтон тепер керує Dior. Якщо це так, нас чекають справжні модні феєрверки: чи це будуть класичні костюми у стилі Марії Грації К’юрі, чи екстравагантні образи в дусі Джона Гальяно — поки невідомо.

Міранда Пріслі. Фото: Vogue

Міранда ж, кажуть, зіткнеться з реальністю, знайомою багатьом редакціям глянцю: друк уже не панує, а владу забрали алгоритми, соцмережі та аналітика. І її боротьба за вплив може стати однією з найцікавіших сюжетних ліній фільму.

Поки трейлера немає, фанати розглядають кожну деталь на фото, намагаючись вгадати розвиток історії. Але вже зрозуміло, що "Диявол носить Prada 2" не просто повторить культові образи, а покаже, як змінилася мода за два десятиліття. Це буде історія про нову мову стилю — без надмірного блиску, але з тією ж силою, яка колись зробила перший фільм легендою.

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