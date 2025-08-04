Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Перші образи з фільму "Диявол носить Prada 2" — все дуже стильно

Перші образи з фільму "Диявол носить Prada 2" — все дуже стильно

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 11:15
Модні образи з "Диявол носить Prada 2" вже у мережі — варті уваги
Меріл Стріп у ролі Міранди Прістлі. Фото: кадр з відео

Друга частина культової стрічки офіційно у виробництві, і мережа щотижня вибухає новими кадрами зі знімального майданчика. Фото швидко стають предметом гарячих обговорень, адже всім цікаво, який вигляд матимуть героїні майже через 20 років після прем’єри першого фільму. Одне можна сказати вже зараз, що костюми цього разу точно будуть на перших шпальтах модних оглядів.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Меріл Стріп знову у ролі Міранди Прістлі

Якщо у 2006-му ми могли лише здогадуватись, як проходить робота за лаштунками журналу Runway, то тепер маємо зовсім інший досвід — епоху соцмереж, коли кожен знімальний день миттєво потрапляє в Instagram та TikTok. Папараці не дають відпочинку знімальній групі, і ми вже бачили перші фото Енн Гетевей у ролі Енді Сакс.

Енн Гетевей повернулась до культового образу
Енн Гетевей. Фото: Vogue

Її новий стиль вразив фанатів — замість гламурних суконь і дизайнерських туфель, Енді носить строгий костюм із жилетом, широкі штани та сорочку. Це вже не наївна журналістка-початківиця, а впевнена у собі професіоналка. Образ нагадує керівницю піар-агенції чи редакторку сучасного діджитал-видання, де комфорт і мінімалізм важливіші за пафос.

Чи залишилася Енді у світі моди? Поки загадка. Адже в першій частині вона покинула Runway і почала працювати в газеті, обираючи шлях серйозної журналістики. Але світ змінився, і мода разом з нею.

Образ з відомого фільму, що вразив усіх
Стильний образ від Гетевей. Фото: Vogue

За чутками, Емілі Чарлтон тепер керує Dior. Якщо це так, нас чекають справжні модні феєрверки: чи це будуть класичні костюми у стилі Марії Грації К’юрі, чи екстравагантні образи в дусі Джона Гальяно — поки невідомо.

Екстравагантні образи, що варті уваги
Міранда Пріслі. Фото: Vogue

Міранда ж, кажуть, зіткнеться з реальністю, знайомою багатьом редакціям глянцю: друк уже не панує, а владу забрали алгоритми, соцмережі та аналітика. І її боротьба за вплив може стати однією з найцікавіших сюжетних ліній фільму.

Поки трейлера немає, фанати розглядають кожну деталь на фото, намагаючись вгадати розвиток історії. Але вже зрозуміло, що "Диявол носить Prada 2" не просто повторить культові образи, а покаже, як змінилася мода за два десятиліття. Це буде історія про нову мову стилю — без надмірного блиску, але з тією ж силою, яка колись зробила перший фільм легендою.

Раніше ми писали про те, яким трендовим образом здивувала українська співачка Надя Дорофєєва.

Також ми повідомляли, що Леся Нікітюк приміряла образ справжньої ковбойки та показала, що з цього вийшло.

мода знаменитості образ стиль "Диявол носить Prada"
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації