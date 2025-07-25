Леся Нікітюк у ковбойському образі — в яку суму він їй обійшовся

Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк гучно повернулась у світ світських заходів і зробила це з розмахом. Вперше після народження сина вона з’явилася на публіці, та ще й не просто як гість, а як ведуча вечірки відомої блогерки Кенді Суперстар. Тематика події — кантрі, а отже, ковбойські капелюхи, денім, шкіра та дерев’яні декорації були маст-хевом вечора. Але саме образ Лесі став справжньою зіркою цього "дикого" свята.

Новини.LIVE розібрав її образ більш детальніше.

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Леся знову підтвердила свій статус модної ікони. Попри те, що після пологів минув лише місяць, вона вже блищить у сміливих луках, показуючи підтягнуту фігуру й гарний настрій.

Леся Нікітюк. Фото: Instagram/lesia_nikituk

Топ з перчиком

Для дня народження на верх вона обрала чорний корсетний топ із металевими вставками та заклепками — мікс гламуру й рок-н-ролу. Цей ефектний виріб створив бренд Ltm07.ua, а ціна — близько 7500 грн.

Топ. Фото: Ltm07.ua

Шкіряні рукавички із бахромою

Образ доповнили чорні шкіряні рукавички від Klats — довгі, з елементами бахроми, вартістю 100 євро. Вони додали драйву й ще більше стилістично закріпили "вестерн"-настрій.

Шкіряні рукавички із бахромою. Фото: Klats

Низ — просто, але з характером

Джинсові міні-шорти стали символом легкості та впевненості. У поєднанні з прозорими колготками, що імітують підв’язки, вийшов образ для тих, хто не боїться бути в центрі уваги.

Чоботи — як у справжньої ковбойки



Завершенням аутфіту стали масивні байкерські чоботи з декоративними елементами — те, що треба для стильної вечірки у стилі дикого Заходу.

Капелюх



Вишенькою на торті став класичний ковбойський капелюх з широкими полями від KazvanHats. Він гармонійно завершив образ і коштує близько 130 доларів.

Капелюх KazvanHats. Фото: Eatsy

Як ми бачимо, Леся Нікітюк не просто повернулась — вона зробила це голосно, сміливо й дуже стильно. І довела, що бути мамою — не значить відмовлятися від краси, драйву й свого улюбленого способу самовираження.

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