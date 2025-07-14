Які кросівки носить Тарас Цимбалюк — бренди, які він полюбляє

Тарас Цимбалюк. Фото: кадр з відео

Поки тривають зйомки нового сезону "Холостяка", де головну роль виконує харизматичний Тарас Цимбалюк, ми не могли не звернути увагу на його стиль — зокрема, на взуття, яке він обирає. Адже Цимбалюк встигає не лише зніматися, а й регулярно з’являтися в соцмережах у стильних луках, які варто розглянути ближче.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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BALENCIAGA

Один з образів Тараса доповнили кросівки BALENCIAGA 3XL у сірому кольорі. Їх легко впізнати: великий розмір, вінтажна обробка, логотип із текстурою та навіть тиснення з цифрою розміру просто на носку. Родзинка — додаткові шнурки, зав’язані поверх взуття. Це не для практичності, а чисто для стилю. Грубуватий силует і ефект потертості додають образу трохи бунтарства.

BALENCIAGA 3XL. Фото з Instagram

Adidas

Інший лук більш невимушений і по-літньому розслаблений. Тут Тарас вибрав бежеві кросівки Adidas — трендові, з лаконічним дизайном. У поєднанні з джинсовими рваними шортами та чорною футболкою цей образ має максимально природний вигляд. Кепка з написом завершує "лук вихідного дня", де кожна деталь доповнює одне одну.

Бежеві кросівки Adidas. Фото з Instagram

Dior

А ось третя пара — це вже зовсім інший вайб. Сірі кросівки Dior з колекції 2024 року — стримані, стильні, ідеально підходять для тих, хто цінує якість та елегантність, але без надмірної показухи. У гардеробі Цимбалюка вони явно займають особливе місце.

Кросівки Dior. Фото з Instagram

Вони легко впишуться в будь-який стиль. Тому, як ми бачимо, Тарас Цимбалюк не лише актор і холостяк року, а ще й хлопець із хорошим смаком на взуття.

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