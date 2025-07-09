Улюблений аксесуар Даші Квіткової — деталь, що всюди з нею

Стильний аксесуар, без якого Даша Квіткова не виходить з дому
Українська блогерка Даша Квіткова, як завжди, не просто слідкує за трендами — вона задає їх. Цього літа її стрітстайл-луки викликають бажання негайно заглянути у власну шафу. І хоча кожна її поява наче окрема історія, є одна деталь, яка з’являється знову і знову. Це — хустка. Але не просто зав’язана на шиї чи голові, як ми звикли. Даша носить її на талії.
Новини.LIVE розповість про деякі окремі її образи, що варті уваги.
Даша Квіткова показала, як носить хустку цього сезону
Так, той самий аксесуар, який колись здавався лише фішкою модних блогерок з Парижа, тепер виходить у маси. І саме Квіткова показує, як його адаптувати під наші реалії. В одному з образів вона підкреслила талію хусткою поверх сукні — просто, але дуже ефектно.
В іншому випадку поєднала сорочку oversize, широкі джинси, дерев’яні клоги і все ту ж хустку замість ременя. Образ вийшов ніби з обкладинки модного журналу.
Цікаво, що модні хустки цього літа бувають усілякі: з етнічним принтом, у стилі 70-х, з яскравими смугами чи зовсім мінімалістичні. Їх можна носити будь-де — у волоссі, на шиї, на сумці. Але саме на талії — це свіже, незвичне й по-дівочому грайливе рішення.
Якщо шукали спосіб освіжити літній гардероб без великих витрат, то ось він. Просто знайдіть у шафі хустку і дайте їй нову роль на прикладі Даші Квіткової.
Раніше ми писали про те, які літні образи Ольги Сумської варті уваги серед старших жінок.
Також ми повідомляли, які образи в білому кольорі Ксенії Мішиної можна легко повторити.
Читайте Новини.LIVE!