Улюблений аксесуар Даші Квіткової — деталь, що всюди з нею

Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова, як завжди, не просто слідкує за трендами — вона задає їх. Цього літа її стрітстайл-луки викликають бажання негайно заглянути у власну шафу. І хоча кожна її поява наче окрема історія, є одна деталь, яка з’являється знову і знову. Це — хустка. Але не просто зав’язана на шиї чи голові, як ми звикли. Даша носить її на талії.

Новини.LIVE розповість про деякі окремі її образи, що варті уваги.

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Так, той самий аксесуар, який колись здавався лише фішкою модних блогерок з Парижа, тепер виходить у маси. І саме Квіткова показує, як його адаптувати під наші реалії. В одному з образів вона підкреслила талію хусткою поверх сукні — просто, але дуже ефектно.

Хустка поверх сукні. Фото з Instagram

В іншому випадку поєднала сорочку oversize, широкі джинси, дерев’яні клоги і все ту ж хустку замість ременя. Образ вийшов ніби з обкладинки модного журналу.

Квіткова в стильному образі. Фото з Instagram

Цікаво, що модні хустки цього літа бувають усілякі: з етнічним принтом, у стилі 70-х, з яскравими смугами чи зовсім мінімалістичні. Їх можна носити будь-де — у волоссі, на шиї, на сумці. Але саме на талії — це свіже, незвичне й по-дівочому грайливе рішення.

Якщо шукали спосіб освіжити літній гардероб без великих витрат, то ось він. Просто знайдіть у шафі хустку і дайте їй нову роль на прикладі Даші Квіткової.

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