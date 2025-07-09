Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Стильний аксесуар, без якого Даша Квіткова не виходить з дому

Стильний аксесуар, без якого Даша Квіткова не виходить з дому

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 09:19
Улюблений аксесуар Даші Квіткової — деталь, що всюди з нею
Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова, як завжди, не просто слідкує за трендами — вона задає їх. Цього літа її стрітстайл-луки викликають бажання негайно заглянути у власну шафу. І хоча кожна її поява наче окрема історія, є одна деталь, яка з’являється знову і знову. Це — хустка. Але не просто зав’язана на шиї чи голові, як ми звикли. Даша носить її на талії.

Новини.LIVE розповість про деякі окремі її образи, що варті уваги.

Реклама
Читайте також:

Даша Квіткова показала, як носить хустку цього сезону 

Так, той самий аксесуар, який колись здавався лише фішкою модних блогерок з Парижа, тепер виходить у маси. І саме Квіткова показує, як його адаптувати під наші реалії. В одному з образів вона підкреслила талію хусткою поверх сукні — просто, але дуже ефектно. 

З яким аксесуаром Квіткова не розлучається влітку
Хустка поверх сукні. Фото з Instagram

В іншому випадку поєднала сорочку oversize, широкі джинси, дерев’яні клоги і все ту ж хустку замість ременя. Образ вийшов ніби з обкладинки модного журналу.

Зараз модно носити хустку замість ременя
Квіткова в стильному образі. Фото з Instagram

Цікаво, що модні хустки цього літа бувають усілякі: з етнічним принтом, у стилі 70-х, з яскравими смугами чи зовсім мінімалістичні. Їх можна носити будь-де — у волоссі, на шиї, на сумці. Але саме на талії — це свіже, незвичне й по-дівочому грайливе рішення.

Якщо шукали спосіб освіжити літній гардероб без великих витрат, то ось він. Просто знайдіть у шафі хустку і дайте їй нову роль на прикладі Даші Квіткової.

Раніше ми писали про те, які літні образи Ольги Сумської варті уваги серед старших жінок.

Також ми повідомляли, які образи в білому кольорі Ксенії Мішиної можна легко повторити.

мода знаменитості тренди аксесуари стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації