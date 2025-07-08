У чому Ольга Сумська ходить цього літа — універсальні речі для усіх

Ольга Сумська. Фото: Instagram/olgasumska

Літо не перестає дивувати — то спека, то раптом віє свіжістю, ніби осінь уже на порозі. Але наші зірки не розгубилися й активно показують, як бути стильними у будь-яку погоду. Особливо приємно, коли серед них — елегантна та завжди вишукана Ольга Сумська.

Новини.LIVE розібрав деякі з її останніх образів.

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Стильні образи від Ольги Сумської

Ольга вкотре довела: навіть у спеку можна мати розкішний вигляд. Її образ у ніжно-блакитному костюмі — вільні штани й легкий жакет поверх лимонної футболки має ідеальний вигляд і чудово підійде для прогулянки містом або затишного вечора на літній терасі. Додайте сюди масивні прикраси та золоту сумочку і отримуємо гармонійне поєднання шику, комфорту та легкого літнього настрою.

Елегантний образ від Сумської. Фото: Instagram/olgasumska

Ще один образ акторки — чорні штани, біла сорочка й жакет — на перший погляд, доволі стриманий. Але варто поглянути на брошку, яка оживляє весь лук. Цей трендовий аксесуар, здається, вивів образ на новий рівень.

Сумська показала стильну брошку. Фото: Instagram/olgasumska

І, звісно, взуття — не просто класичне, а з характером. Саме такі дрібниці й створюють стиль.

Стильні туфлі Сумської. Фото: Instagram/olgasumska

Улюблений варіант Ольги — футболки з українськими принтами. Простий крій, білий фон, але вся суть у символіці. Такі речі не лише модні, а й несуть меседж. І Сумська це прекрасно відчуває.

Стильна футболка. Фото: Instagram/olgasumska

Усі ці образи приклад того, як можна залишатися жіночною, сучасною та в тренді, не зраджуючи собі. Без зайвого пафосу, але з гідністю, яка одразу впадає в око.

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