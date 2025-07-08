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Головна Мода Що носить Ольга Сумська влітку — образи, які підійдуть усім

Що носить Ольга Сумська влітку — образи, які підійдуть усім

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 18:03
У чому Ольга Сумська ходить цього літа — універсальні речі для усіх
Ольга Сумська. Фото: Instagram/olgasumska

Літо не перестає дивувати — то спека, то раптом віє свіжістю, ніби осінь уже на порозі. Але наші зірки не розгубилися й активно показують, як бути стильними у будь-яку погоду. Особливо приємно, коли серед них — елегантна та завжди вишукана Ольга Сумська.

Новини.LIVE розібрав деякі з її останніх образів.

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Стильні образи від Ольги Сумської

Ольга вкотре довела: навіть у спеку можна мати розкішний вигляд. Її образ у ніжно-блакитному костюмі — вільні штани й легкий жакет поверх лимонної футболки має ідеальний вигляд і чудово підійде для прогулянки містом або затишного вечора на літній терасі. Додайте сюди масивні прикраси та золоту сумочку і отримуємо гармонійне поєднання шику, комфорту та легкого літнього настрою.

Ольга Сумська вміє створювати елегантні образи
Елегантний образ від Сумської. Фото: Instagram/olgasumska

Ще один образ акторки — чорні штани, біла сорочка й жакет — на перший погляд, доволі стриманий. Але варто поглянути на брошку, яка оживляє весь лук. Цей трендовий аксесуар, здається, вивів образ на новий рівень. 

Ольга Сумська знається на трендових аксесуарах
Сумська показала стильну брошку. Фото: Instagram/olgasumska

І, звісно, взуття — не просто класичне, а з характером. Саме такі дрібниці й створюють стиль.

Сумська любить гарні речі
Стильні туфлі Сумської. Фото: Instagram/olgasumska

Улюблений варіант Ольги — футболки з українськими принтами. Простий крій, білий фон, але вся суть у символіці. Такі речі не лише модні, а й несуть меседж. І Сумська це прекрасно відчуває.

Ольга Сумська віддає перевагу футболкам з українськими принтами
Стильна футболка. Фото: Instagram/olgasumska

Усі ці образи приклад того, як можна залишатися жіночною, сучасною та в тренді, не зраджуючи собі. Без зайвого пафосу, але з гідністю, яка одразу впадає в око.

Раніше ми писали про те, в яких стильних речах показалась Ксенія Мішина цього літа.

Також ми повідомляли, які літні образи нам продемонструвала Даша Квіткова.

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Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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