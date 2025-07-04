Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Літній тренд від Селени Гомес — чоботи замість босоніжок

Літній тренд від Селени Гомес — чоботи замість босоніжок

Ua en ru
Дата публікації: 4 липня 2025 08:40
Селена Гомес носить чоботи влітку — тепер це гарячий тренд
Селена Гомес. Фото: Instagram/selenagomez

Американська акторка та співачка Селена Гомес знову зробила те, що вміє найкраще — задала моду. У Нью-Йорку, прямо посеред знімального майданчика п’ятого сезону серіалу "Убивства в одній будівлі", вона з’явилась у такому луці, що модні редактори одразу підняли брови і приємно здивувалися. І справді — стильна, впевнена, з натяком на спортивну зухвалість.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Яким образом Селені Гомес вдалось здивувати усіх

На ній були темно-сині високі чоботи з білими смугами. На перший погляд, здається ніби adidas, але ні, це не про спортзал. Це Jeffrey Campbell — той самий бренд, що колись зробив хітові Lita на платформі з шипами, і ті самі балетки-шпильки, якими жив TikTok. І от тепер новий хіт: чоботи, які можна носити навіть у спеку.

Вони зручні, ефектні, на підборах, ідеально влучають у два найгарячіші тренди літа: Y2K-естетику й той факт, що чоботи тепер не сезонна річ, а цілий рік must-have. Білі смуги роблять образ динамічним, ніби ви щойно зійшли з бігової доріжки і прямо на подіум.

Селена Гомес вміє задавати тренди
Селена Гомес в Нью-Йорку. Фото: Vogue

Селена підкреслила стиль ще сильніше — обрала темно-синій жакет до підборіддя, мініспідницю в смужку, чіткі силуети. Образ вийшов стильним і що головне ефектним.

Від ніжної естетики Old Hollywood Гомес перейшла до більш стриманого, "препі" стилю, який нагадує нам усім про Нью-Йорк, Верхній Іст-Сайд і серйозні зміни в моді. Це вже не просто образ, це модне повідомлення — час усім придивитись до цих чобіт.

Раніше ми писали про те, які ще стильні літні образи можна створити з чоботами у 2025 році.

Також ми повідомляли, яке улюблене літнє взуття у відомої моделі Джіджі Хадід.

 

мода знаменитості тренди взуття стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації