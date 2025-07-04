Селена Гомес носить чоботи влітку — тепер це гарячий тренд

Селена Гомес. Фото: Instagram/selenagomez

Американська акторка та співачка Селена Гомес знову зробила те, що вміє найкраще — задала моду. У Нью-Йорку, прямо посеред знімального майданчика п’ятого сезону серіалу "Убивства в одній будівлі", вона з’явилась у такому луці, що модні редактори одразу підняли брови і приємно здивувалися. І справді — стильна, впевнена, з натяком на спортивну зухвалість.

Про це пише Vogue.

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На ній були темно-сині високі чоботи з білими смугами. На перший погляд, здається ніби adidas, але ні, це не про спортзал. Це Jeffrey Campbell — той самий бренд, що колись зробив хітові Lita на платформі з шипами, і ті самі балетки-шпильки, якими жив TikTok. І от тепер новий хіт: чоботи, які можна носити навіть у спеку.

Вони зручні, ефектні, на підборах, ідеально влучають у два найгарячіші тренди літа: Y2K-естетику й той факт, що чоботи тепер не сезонна річ, а цілий рік must-have. Білі смуги роблять образ динамічним, ніби ви щойно зійшли з бігової доріжки і прямо на подіум.

Селена Гомес в Нью-Йорку. Фото: Vogue

Селена підкреслила стиль ще сильніше — обрала темно-синій жакет до підборіддя, мініспідницю в смужку, чіткі силуети. Образ вийшов стильним і що головне ефектним.

Від ніжної естетики Old Hollywood Гомес перейшла до більш стриманого, "препі" стилю, який нагадує нам усім про Нью-Йорк, Верхній Іст-Сайд і серйозні зміни в моді. Це вже не просто образ, це модне повідомлення — час усім придивитись до цих чобіт.

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