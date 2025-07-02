Модниці обирають чоботи навіть у липні — з чим їх носять у спеку

Високі чоботи.Фото: Freepik

Поки всі тягнуться до сандалів і кедів, модниці вже давно зробили ставку на чоботи. Саме на коричневі — теплі відтінки кави з молоком, карамелі, шоколаду. Їх носять із легкими сукнями, мініспідницями, джинсами і навіть з лляними костюмами. І має це не тільки доречний, а й приголомшливий вигляд.

Про це пише Vogue.

Реклама

Читайте також:

Забудьте про правила "осінь-весна" — цього року все по-іншому. Замша, м’яка шкіра, натуральні текстури і світлі, затишні кольори — ось чому коричневі чоботи стали мастхев й у найспекотніший сезон. До речі, колір Mocha Mousse — головний відтінок року за версією Pantone — саме з цієї гами.

До того ж коричневі чоботи легко поєднуються з усім: від білої сукні до деніму. Вони додають образу характеру, не вимагаючи зусиль. А ще не прив’язані до віку чи статури.

Як носити коричневі чоботи влітку

Ковбойські чоботи та біла мідісукня

Це класика, що завжди виграє. Візьміть легку сукню кольору вершків і додайте шоколадні ковбойські чоботи. Без вишивок, без стразів. Чистий стиль. Ідеально на день, романтично на вечір.

Чоботи та біла сукня. Фото: Vogue

Чоботи на шпильці та сукня-бюстьє

Тут ефект вау. Замшеві чоботи на підборах у кольорі теплого піску мають максимально звабливий вигляд. Як в Емілі Ратаковскі. Оберіть коротку сукню або улюблені джинси і можна йти на вечірку, побачення чи просто щоб нарешті показати світу яка ви класна.

Емілі Ратаковські. Фото: Vogue

Байкерські чоботи та мініспідниця

Це вже не просто про зухвалість — це про баланс. Виберіть байкерські чоботи у світло-коричневому, поєднайте з мініспідницею того ж тону і базовою білою сорочкою.

Стильний образ з чоботами. Фото: Vogue

Ніби й нічого особливого, але має дорогий і розкішний вигляд. Miu Miu, Nanushka, The Attico вже показали, як це робити.

Раніше ми писали про те, які кросівки здатні замінити вам усі ваші старі пари цього сезону.

Також ми повідомляли, які туфлі можна придбати зараз і носити хоч влітку, хоч восени.