Модницы выбирают сапоги даже в июле — с чем их носят в жару

Высокие сапоги.фото: Freepik

Пока все тянутся к сандалиям и кедам, модницы уже давно сделали ставку на сапоги. Именно на коричневые — теплые оттенки кофе с молоком, карамели, шоколада. Их носят с легкими платьями, мини-юбками, джинсами и даже со льняными костюмами. И выглядит это не только уместно, но и потрясающе.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Забудьте о правилах "осень-весна" — в этом году все по-другому. Замша, мягкая кожа, натуральные текстуры и светлые, уютные цвета — вот почему коричневые сапоги стали любимчиками в самый жаркий сезон. Кстати, цвет Mocha Mousse — главный оттенок года по версии Pantone — именно из этой гаммы.

К тому же коричневые сапоги легко сочетаются со всем: от белого платья до денима. Они добавляют образу характера, не требуя усилий. А еще не привязаны к возрасту или телосложению.

Как носить коричневые сапоги летом

Ковбойские сапоги и белое миди-платье

Это классика, которая всегда выигрывает. Возьмите легкое платье цвета сливок и добавьте шоколадные ковбойские сапоги. Без вышивок, без стразов. Чистый стиль. Идеально на день, романтично на вечер.

Сапоги и белое платье. Фото: Vogue

Сапоги на шпильке и платье-бюстье

Здесь эффект вау. Замшевые сапоги на каблуке в цвете теплого песка выглядят максимально обольстительно. Как у Эмили Ратаковски. Выберите короткое платье или любимые джинсы и можно идти на вечеринку, свидание или просто чтобы наконец показать миру какая вы классная.

Эмили Ратаковски. Фото: Vogue

Байкерские сапоги и мини-юбка

Это уже не просто о дерзости — это о балансе. Выберите байкерские сапоги в светло-коричневом, сочетайте с мини-юбкой того же тона и базовой белой рубашкой.

Стильный образ с сапогами. Фото: Vogue

Вроде и ничего особенного, но выглядит дорого и роскошно. Miu Miu, Nanushka, The Attico уже показали, как это делать.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки способны заменить вам все ваши старые пары в этом сезоне.

Также мы сообщали, какие туфли можно приобрести сейчас и носить хоть летом, хоть осенью.