Стильні чоботи з 2000-х знову всюди — їх носять навіть влітку

Чоботи. Фото: Freepik

У 2025-му модний світ знову опинився під чарами однієї з найбільш впізнаваних речей 2000-х — легендарних піратських чобіт Vivienne Westwood. Колись цю модель обожнювала Кейт Мосс. Вона носила їх у 2001 році й саме тоді на ній були ці чоботи — і з того моменту вони стали справжнім символом дикого, зухвалого стилю.

Про це пише Vogue.

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Річ в тім, що це не просто взуття, а історія. М’яка шкіра, широкі ремені, грубі пряжки, який повертають нас в епоху нульових. Це про свободу та стиль без компромісів, про бунт, який не потребує слів. У 2000-х у них ходили Сієнна Міллер, Майлі Сайрус і навіть Енн Гетевей. А зараз нове покоління модників знову вдягає їх як відповідь на надлишок трендів, що змінюються швидше, ніж ми встигаємо моргнути.

Кейт Мосс, 2001. Фото: Vogue

А все почалось ще у 1981 році, коли Вів’єн Вествуд вперше показала цю модель на своєму дебютному подіумі. Це було не просто шоу, це був маніфест. Панк тоді вже перетворився на тренд, і Вествуд шукала нову мову — мову романтичних піратів, денді й мрійників, які не приймають чужих умов. І ці чоботи стали їхньою уніформою.

Vivienne Westwood осінь-зима 1981/1982. Фото: Vogue

"Ми не просто бунтували, — говорила Вествуд. — Ми хотіли вийти за межі, вирушити у світ, як справжні пірати".

Для неї одяг був не про красу, а про ідеї. І сьогодні ця думка знову звучить дуже вчасно. Бо в епоху, де тренди живуть два дні, все більше хочеться чогось, що несе сенс. Піратські чоботи такі і саме тому повернулись. Бо ми всі трішки пірати в цьому світі, де мода часто здається кораблем без курсу.

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