Стильные сапоги из 2000-х снова повсюду — их носят даже летом

Сапоги. Фото: Freepik

В 2025-м модный мир снова оказался под чарами одной из самых узнаваемых вещей 2000-х — легендарных пиратских сапог Vivienne Westwood. Когда-то эту модель обожала Кейт Мосс. Она носила их в 2001 году и именно тогда на ней были эти сапоги — и с того момента они стали настоящим символом дикого, дерзкого стиля.

Об этом пишет Vogue.

Реклама

Читайте также:

Легендарные сапоги 2000-х снова возвращаются в моду

Дело в том, что это не просто обувь, а история. Мягкая кожа, широкие ремни, грубые пряжки, который возвращают нас в эпоху нулевых. Это о свободе и стиле без компромиссов, о бунте, который не нуждается в словах. В 2000-х в них ходили Сиенна Миллер, Майли Сайрус и даже Энн Хэтэуэй. А сейчас новое поколение модников снова надевает их как ответ на переизбыток трендов, которые меняются быстрее, чем мы успеваем моргнуть.

Кейт Мосс, 2001 год. Фото: Vogue

А все началось еще в 1981 году, когда Вивьен Вествуд впервые показала эту модель на своем дебютном подиуме. Это было не просто шоу, это был манифест. Панк тогда уже превратился в тренд, и Вествуд искала новый язык — язык романтичных пиратов, денди и мечтателей, которые не принимают чужих условий. И эти сапоги стали их униформой.

Vivienne Westwood осень-зима 1981/1982. Фото: Vogue

"Мы не просто бунтовали, — говорила Вествуд, — Мы хотели выйти за рамки, отправиться в мир, как настоящие пираты".

Для нее одежда была не о красоте, а об идеях. И сегодня эта мысль снова звучит очень вовремя. Потому что в эпоху, где тренды живут два дня, все больше хочется чего-то, что несет смысл. Пиратские сапоги такие и именно поэтому вернулись. Потому что мы все немного пираты в этом мире, где мода часто кажется кораблем без курса.

Ранее мы писали о том, чем такие особенные сандалии на липучках и почему их стоит покупать этим летом.

Также мы сообщали, что босоножки Бессетт тоже покорили сердца модниц в этом сезоне.