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Главная Мода Сапоги из 2000-х снова повсюду этим летом — модницы в восторге

Сапоги из 2000-х снова повсюду этим летом — модницы в восторге

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 18:18
Стильные сапоги из 2000-х снова повсюду — их носят даже летом
Сапоги. Фото: Freepik
Ключові моменти Легендарные сапоги 2000-х снова возвращаются в моду

В 2025-м модный мир снова оказался под чарами одной из самых узнаваемых вещей 2000-х — легендарных пиратских сапог Vivienne Westwood. Когда-то эту модель обожала Кейт Мосс. Она носила их в 2001 году и именно тогда на ней были эти сапоги — и с того момента они стали настоящим символом дикого, дерзкого стиля.

Об этом пишет Vogue.

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Дело в том, что это не просто обувь, а история. Мягкая кожа, широкие ремни, грубые пряжки, который возвращают нас в эпоху нулевых. Это о свободе и стиле без компромиссов, о бунте, который не нуждается в словах. В 2000-х в них ходили Сиенна Миллер, Майли Сайрус и даже Энн Хэтэуэй. А сейчас новое поколение модников снова надевает их как ответ на переизбыток трендов, которые меняются быстрее, чем мы успеваем моргнуть.

Кейт Мосс колись зробила ці чоботи легендарними
Кейт Мосс, 2001 год. Фото: Vogue

А все началось еще в 1981 году, когда Вивьен Вествуд впервые показала эту модель на своем дебютном подиуме. Это было не просто шоу, это был манифест. Панк тогда уже превратился в тренд, и Вествуд искала новый язык — язык романтичных пиратов, денди и мечтателей, которые не принимают чужих условий. И эти сапоги стали их униформой.

Культові чоботи знову на піку популярності
Vivienne Westwood осень-зима 1981/1982. Фото: Vogue

"Мы не просто бунтовали, — говорила Вествуд, — Мы хотели выйти за рамки, отправиться в мир, как настоящие пираты".

Для нее одежда была не о красоте, а об идеях. И сегодня эта мысль снова звучит очень вовремя. Потому что в эпоху, где тренды живут два дня, все больше хочется чего-то, что несет смысл. Пиратские сапоги такие и именно поэтому вернулись. Потому что мы все немного пираты в этом мире, где мода часто кажется кораблем без курса.

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мода тренды обувь стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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